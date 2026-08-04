Украина наносит болезненные удары по РФ, но Кремль готовит новый сценарий истощения: тревожный прогноз

Несмотря на успешные дальнобойные удары Украины по территории России, Кремль продолжает сохранять стратегическое преимущество благодаря значительно большим человеческим, экономическим и военным ресурсам. Поэтому Киев вынужден делать ставку на асимметричную войну, компенсируя дисбаланс инновациями и высокотехнологичным оружием. Об этом говорится в аналитической статье журналистки Софии Слоновской для CEPA.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По ее словам, украинская кампания с применением дронов большой дальности уже несколько недель почти ежедневно наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, топливным базам, портам, кораблям и логистическим центрам вдали от линии фронта. Такие атаки заставляют Москву опрокидывать дополнительные силы противовоздушной обороны, нарушают поставки горючего и демонстрируют, что Россия не достижима даже в глубоком тылу.

Впрочем, автор предостерегает западных партнеров от чрезмерного оптимизма. Несмотря на успехи украинских ударов, Россия не перестает истощать Украину. На фронте оккупанты продолжают давить в Донецкой области, пытаясь прорвать украинскую оборону в районе Константиновки, Дружковки, Краматорска и Славянска. Также активные боевые действия продолжаются в Сумском, Харьковском, Лиманском и Запорожском направлениях.

Отдельную опасность, подчеркивает Слоновская, представляют массированные комбинированные воздушные атаки. Россия регулярно применяет "Шахеды", крылатые и баллистические ракеты, а также управляемые авиабомбы. Наибольшей проблемой для Украины остаются именно баллистические ракеты, ведь количество перехватчиков комплексов Patriot ограничено и не позволяет прикрыть все города и критически важные объекты.

Кроме того, Россия системно атакует гражданскую инфраструктуру. По данным CEPA, уже повреждено более 200 автозаправочных станций. Это пока не привело к общенациональному дефициту горючего, однако существенно усложняет логистику, работу экстренных служб, военного транспорта и обеспечение прифронтовых регионов. По мнению автора, именно война на истощение остается главной ставкой Кремля, несмотря на громкие успехи Украины в дальнобойных ударах.

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