Україна за крок до страшного конфлікту з Заходом: названо шокуючу причину

Україна поступово готується до запуску експорту власної зброї, однак цей процес супроводжується низкою складних викликів. Одним із ключових завдань у цьому напрямку є налагодження прямої та ефективної взаємодії з міжнародними партнерами, щоб мінімізувати бюрократичні бар’єри та прискорити вихід на зовнішні ринки.

Фото: з відкритих джерел

Як зазначає директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський, Україна може зіткнутися з опором з боку глобального військово-промислового лобі. Причина полягає в тому, що українські виробники вже демонструють здатність створювати сучасні, технологічні та при цьому відносно дешевші зразки озброєння, які можуть скласти конкуренцію продукції великих міжнародних корпорацій.

Йдеться про такі гіганти оборонної індустрії, як Rheinmetall, Thales, Leonardo та Lockheed Martin, які мають значний вплив на формування оборонної політики у Європі та США. Ці компанії володіють потужними фінансовими ресурсами та розгалуженим лобістським впливом, що дозволяє їм просувати власні інтереси на глобальному ринку озброєнь. Саме тому поява нового сильного гравця у вигляді України може викликати певний спротив.

Фахівець наголошує, що вихід на європейський ринок потребує дуже зваженої стратегії. Найбільш ефективним шляхом він вважає створення спільних підприємств та інтеграцію у коопераційні проєкти з європейськими компаніями. Це дозволить поєднати українські технології з міжнародними виробничими можливостями та водночас уникнути прямої конфронтації з великими гравцями ринку.

Як приклад нерівності ресурсів наводяться інвестиції: український оборонний сектор у 2025 році отримав близько 125 мільйонів доларів у вигляді грантів та інвестицій, тоді як окремі європейські оборонні стартапи та компанії, зокрема Helsing, залучають сотні мільйонів євро фінансування.

Попри це, експерти підкреслюють, що час працює як виклик для України, але водночас і як можливість. Важливо сформувати модель співпраці, яка дозволить українським виробникам інтегруватися у європейський ринок без шкоди для стратегічних інтересів держави та міжнародної підтримки.

