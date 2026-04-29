Украина в шаге от страшного конфликта с Западом: названа шокирующая причина

Украина постепенно готовится к запуску экспорта собственного оружия, однако этот процесс сопровождается рядом сложных вызовов. Одной из ключевых задач в этом направлении является налаживание прямого и эффективного взаимодействия с международными партнерами, чтобы минимизировать бюрократические барьеры и ускорить выход на внешние рынки.

Как отмечает директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский, Украина может столкнуться с сопротивлением со стороны глобального военно-промышленного лобби. Причина в том, что украинские производители уже демонстрируют способность создавать современные, технологические и при этом относительно более дешевые образцы вооружения, которые могут составить конкуренцию продукции крупных международных корпораций.

Речь идет о таких гигантах оборонной индустрии, как Rheinmetall, Thales, Leonardo и Lockheed Martin, которые оказывают значительное влияние на формирование оборонной политики в Европе и США. Эти компании обладают мощными финансовыми ресурсами и разветвленным лоббистским влиянием, что позволяет продвигать собственные интересы на глобальном рынке вооружений. Именно поэтому появление нового сильного игрока в виде Украины может оказать определенное сопротивление.

Специалист отмечает, что выход на европейский рынок требует очень взвешенной стратегии. Наиболее эффективным он считает создание совместных предприятий и интеграцию в кооперационные проекты с европейскими компаниями. Это позволит совместить украинские технологии с международными производственными возможностями и одновременно избежать прямой конфронтации с крупными игроками рынка.

В качестве примера неравенства ресурсов приводятся инвестиции: украинский оборонный сектор в 2025 году получил около 125 миллионов долларов в виде грантов и инвестиций, тогда как отдельные европейские оборонные стартапы и компании, в частности Helsing, привлекают сотни миллионов евро финансирования.

Несмотря на это, эксперты подчеркивают, что время работает как вызов для Украины, но и как возможность. Важно сформировать модель сотрудничества, которая позволит украинским производителям интегрироваться в европейский рынок без ущерба стратегическим интересам государства и международной поддержки.

