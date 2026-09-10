Україна за крок до остаточного програшу у війні: експерт приголомшив наслідками домовленостей з Кремлем

Можливе енергетичне перемир’я між Україною та Росією може виявитися вигідним Кремлю, якщо його не поєднають із відкриттям українських портів у Чорному морі. Таку думку висловив політолог Вадим Денисенко, коментуючи переговори після візитів американських представників до Києва та Москви.

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За його словами, в ідеальному для України сценарії Росія припиняє удари по енергетичній інфраструктурі, а Україна проходить зиму 2026–2027 років зі світлом і теплом. Водночас російська сторона, за словами Денисенка, хотіла б домогтися припинення українських ударів по НПЗ, нафтогазовій інфраструктурі, портах і танкерах.

"Якщо ми розділяємо енергетичне перемир’я та морське перемир’я, в абсолютному плюсі залишається Росія. Україна ж отримає тепло в оселях і безперебійну електроенергію, але водночас втратить величезні можливості для своєї економіки", з стверджує Денисенко.

Політолог наголосив, що ключовою проблемою для України залишається блокада портів Великої Одеси. За його оцінкою, саме вона вже б’є по експорту зерна, металургії та суміжних галузях. Денисенко вважає, що Кремль може наполягати на схемі, за якої Україна припиняє удари по російській нафтовій інфраструктурі, тоді як морська блокада фактично зберігається.

"Ідеальна ситуація для Володимира Путіна — це коли Україна відмовляється від ударів по НПЗ, по танкерному флоту, по газо- і нафтоперекачувальних об’єктах. Але при цьому Росія обіцяє тільки не бити по об’єктах інфраструктури, залишаючи закритими порти Великої Одеси", — пояснив експерт.

Денисенко також попередив, що припинення ударів по російських НПЗ дозволить РФ відновити значну частину нафтопереробних потужностей за кілька місяців. На його думку, це послабить економічний тиск на Москву і дасть Кремлю додатковий ресурс для продовження війни.

"Як тільки ми розділимо історію моря і енергетики, вважайте, що ми не просто відступили на крок назад — ми багато в чому програли. Якщо це буде тільки енергетичне перемир’я, без відкриття портів, це буде ударом по Україні", — підкреслив він.

На переконання політолога, найближчими тижнями Києву необхідно домагатися саме енергетично-морського пакета домовленостей і заручатися підтримкою США, Європи, Туреччини та інших партнерів.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія розраховує використати майбутню зиму як інструмент тиску на Україну, завдаючи ударів по енергетиці та намагаючись погіршити ситуацію настільки, щоб змусити Київ погодитися на умови Кремля.