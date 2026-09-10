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Украина в шаге от окончательного проигрыша в войне: эксперт ошеломил последствиями договоренностей с Кремлем

Политолог Вадим Денисенко считает, что прекращение ударов по российской энергетике без открытия портов Большой Одессы может дать Кремлю стратегическое преимущество.

10 сентября 2026, 08:15
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Клименко Елена

Возможное энергетическое перемирие между Украиной и Россией может оказаться выгодным Кремлю, если его не совмещают с открытием украинских портов в Черном море. Такое мнение высказал политолог Вадим Денисенко, комментируя переговоры после визитов американских представителей в Киев и Москву.

Украина в шаге от окончательного проигрыша в войне: эксперт ошеломил последствиями договоренностей с Кремлем

Фото: из открытых источников

По его словам, в идеальном для Украины сценарии Россия прекращает удары по энергетической инфраструктуре, а Украина проходит зиму 2026-2027 годов со светом и теплом. В то же время российская сторона, по словам Денисенко, хотела бы добиться прекращения украинских ударов по НПЗ, нефтегазовой инфраструктуре, портам и танкерам.

"Если мы разделяем энергетическое перемирие и морское перемирие, в абсолютном плюсе остается Россия. Украина же получит тепло в домах и бесперебойную электроэнергию, но вместе с тем потеряет огромные возможности для своей экономики", — утверждает Денисенко.

Политолог подчеркнул, что ключевой проблемой для Украины остается блокада портов Большой Одессы. По его оценке, именно она уже бьет по экспорту зерна, металлургии и смежным отраслям. Денисенко считает, что Кремль может настаивать на схеме, при которой Украина прекращает удары по российской нефтяной инфраструктуре, в то время как морская блокада фактически сохраняется.

"Идеальная ситуация для Владимира Путина — это когда Украина отказывается от ударов по НПЗ, по танкерному флоту, по газо- и нефтеперекачивающим объектам. Но при этом Россия обещает только не бить по объектам инфраструктуры, оставляя закрытыми порты Большой Одессы", — пояснил эксперт.

Денисенко также предупредил, что прекращение ударов по российским НПЗ позволит РФ восстановить значительную часть нефтеперерабатывающих мощностей через несколько месяцев. По его мнению, это ослабит экономическое давление на Москву и предоставит Кремлю дополнительный ресурс для продолжения войны.

"Как только мы разделим историю моря и энергетики, считайте, что мы не просто отступили на шаг назад — мы во многом проиграли. Если это будет только энергетическое перемирие без открытия портов, это будет ударом по Украине", — подчеркнул он.

По мнению политолога, в ближайшие недели Киеву необходимо добиваться именно энергетическо-морского пакета договоренностей и заручаться поддержкой США, Европы, Турции и других партнеров.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия рассчитывает использовать будущую зиму как инструмент давления на Украину, нанося удары по энергетике и пытаясь усугубить ситуацию настолько, чтобы заставить Киев согласиться на условия Кремля.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=oJayjCvCNO0&t=83s
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