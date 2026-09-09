Трамп гучно зірве стратегічний план Путіна в Україні: експерт приголомшив гучним прогнозом

Росія розраховує використати майбутню зиму як інструмент тиску на Україну, завдаючи ударів по енергетиці та намагаючись погіршити ситуацію настільки, щоб змусити Київ погодитися на умови Кремля. Однак реалізувати сценарій масштабної енергетичної катастрофи Москві може бути значно складніше, оскільки партнери України активізували передачу засобів протиповітряної та протиракетної оборони. Про це заявив політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький.

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За його словами, важливим сигналом стало рішення європейських держав закуповувати необхідні системи у США, оскільки власних можливостей Європи наразі недостатньо.

"Європейці хотіли за свої гроші купувати все ж таки системи антибалістичні, розробляти і виробляти європейські, але їх недостатньо, тому вирішили все ж таки купувати в Америці", — пояснив Голобуцький.

Політтехнолог зазначив, що частину наявних запасів західні партнери можуть спрямувати Україні саме для захисту критично важливих об'єктів у зимовий період. На його думку, це здатне суттєво ускладнити російський план енергетичного тиску.

"Можна ці запаси передати Україні для того, щоб вирішити проблему збереження нашої енергетики, ключових якихось галузей під час зими, щоб у Путіна ще менше було шансів настільки нам нашкодити", — наголосив експерт.

Голобуцький вважає, що Кремль досі розраховує завдати Україні такого удару, який змусив би її навесні погодитися на російські вимоги. Водночас активізація передачі систем ППО та інші схеми військової допомоги можуть зірвати цей розрахунок.

"Я думаю, отут позитивна в мене точка зору, що от цього кошмару, який нам, до речі, наші ж діячі дуже часто розповідають, такого кошмару все ж таки не буде", — підсумував Голобуцький.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову масовану російську атаку та заявив про недостатню реакцію міжнародної спільноти на удари РФ. За його словами, Москва не повинна отримати сигнал, що ракетний і дроновий терор проти України залишатиметься без серйозних наслідків.