Трамп громко сорвет стратегический план Путина в Украине: эксперт ошеломил громким прогнозом

Россия рассчитывает использовать предстоящую зиму как инструмент давления на Украину, нанося удары по энергетике и пытаясь усугубить ситуацию настолько, чтобы заставить Киев согласиться на условия Кремля. Однако реализовать сценарий масштабной энергетической катастрофы в Москве может быть значительно сложнее, поскольку партнеры Украины активизировали передачу средств противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом заявил политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

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По его словам, важным сигналом стало решение европейских государств закупать необходимые системы у США, поскольку собственных возможностей Европы недостаточно.

"Европейцы хотели за свои деньги покупать все же системы антибалистические, разрабатывать и производить европейские, но их недостаточно, поэтому решили все-таки покупать в Америке", — объяснил Голобуцкий.

Политтехнолог отметил, что часть запасов западные партнеры могут направить Украине именно для защиты критически важных объектов в зимний период. По его мнению, это способно существенно усложнить российский план энергетического давления.

"Можно эти запасы передать Украине для того, чтобы решить проблему сохранения нашей энергетики, ключевых отраслей во время зимы, чтобы у Путина еще меньше было шансов настолько нам навредить", — подчеркнул эксперт.

Голобуцкий считает, что Кремль до сих пор рассчитывает нанести Украине такой удар, который бы заставил ее весной согласиться на российские требования. В то же время, активизация передачи систем ПВО и другие схемы военной помощи могут сорвать этот расчет.

"Я думаю, здесь положительная у меня точка зрения, что вот этого кошмара, который нам, кстати, наши же деятели очень часто рассказывают, такого кошмара все же не будет", — подытожил Голобуцкий.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередную массированную российскую атаку и заявил о недостаточной реакции международного сообщества на удары РФ. По его словам, Москва не должна получить сигнал, что ракетный и дроновый террор против Украины будет оставаться без серьезных последствий.