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Зупинити терор тут і зараз: Зеленський приголомшив вимогою до світу через звірячий удар Путіна

Президент Володимир Зеленський заявив про недостатню реакцію міжнародної спільноти на російські удари та закликав партнерів не дозволити Москві продовжувати ракетний і дроновий терор без наслідків

9 вересня 2026, 10:55
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Клименко Елена

Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову масовану російську атаку та заявив про недостатню реакцію міжнародної спільноти на удари РФ. За його словами, Москва не повинна отримати сигнал, що ракетний і дроновий терор проти України залишатиметься без серйозних наслідків.

Зупинити терор тут і зараз: Зеленський приголомшив вимогою до світу через звірячий удар Путіна

Фото: з відкритих джерел

Зранку російський безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку в Києві. Внаслідок удару постраждали четверо людей. На місці виникла пожежа, яку рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати.

"Зранку в Києві російський дрон вдарив по житловій багатоповерхівці. Постраждали чотири людини. Як завжди, оперативно спрацювали наші рятувальники: станом на зараз пожежу ліквідовано", — повідомив Зеленський.

Не минула без жертв і нічна атака на Одеську область. Росіяни вдарили по міжнародному пункту пропуску "Старокозаче" на кордоні з Молдовою, після чого його роботу призупинили. За словами президента, двоє людей загинули, троє отримали травми, ще 16 людей евакуювали рятувальники.

Наслідки російських ударів також ліквідовують у Дніпрі, Миколаєві, Запоріжжі, Харківській, Житомирській та Київській областях.

На тлі нової атаки Зеленський звернув увагу на реакцію партнерів. Президент наголосив, що Росія не повинна увійти в зимовий період із переконанням, що систематичні удари по Україні залишатимуться безкарними.

"Замало реагування міжнародної спільноти на ці удари, які фактично щодня забирають життя людей. Але реакція потрібна: Москва не повинна увійти в зиму з розумінням, що ракетний і дроновий терор зійде їй з рук просто так", — заявив президент. 

Зеленський закликав посилювати санкційний тиск на Росію та підтримку України, щоб зупинити агресію і не дозволити їй поширюватися далі.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна разом із європейськими партнерами працює над амбітним проєктом Freyja, який у перспективі може посилити захист від російських балістичних ракет і частково зменшити залежність від надзвичайно дорогих та дефіцитних ракет Patriot PAC-3. 



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Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20771
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