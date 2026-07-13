Україна за крок до найбільш кривавого рішення у війні з РФ: озвучено катастрофічний сценарій

Припинення бойових дій без надійних міжнародних гарантій безпеки не обов'язково означатиме настання тривалого миру. Навпаки, такий розвиток подій здатний створити стратегічні переваги для Росії та поставити Україну у більш вразливе становище. Таку думку висловив російський опозиційний юрист і блогер Марк Фейгін.

Володимир Путін і Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

За його словами, найбільші ризики приховує саме передчасне перемир'я. Експерт переконаний, що пауза у війні дасть Кремлю можливість відновити військовий потенціал, тоді як увага міжнародних партнерів до України може поступово згаснути.

"Якщо буде перемир'я, то, на жаль, це може бути найгіршим сценарієм для нашої держави", – заявив Фейгін.

Він припустив, що після припинення активних бойових дій інтерес іноземних держав до України може зменшитися. Це, на його думку, негативно позначиться на надходженні інвестицій, темпах відбудови та загальній економічній перспективі країни. Крім того, відкриття кордонів може спричинити відтік населення, а Росія використає перепочинок для підготовки до нового етапу агресії.

Фейгін наголосив, що уникнути такого сценарію можна лише за умови створення дієвої системи міжнародних гарантій безпеки. Він нагадав про досвід Будапештського меморандуму, який не зміг запобігти російському вторгненню, а тому нові домовленості мають бути значно сильнішими та підкріпленими реальними механізмами захисту.

На його переконання, Україна повинна отримати достатні засоби стримування, які відповідатимуть масштабам загрози з боку РФ. Лише тоді можна буде говорити про стале завершення війни, а не про коротку паузу перед новою ескалацією.

"Якщо Україна отримає повноцінне забезпечення своєї безпеки, тоді можна буде ризикнути й спробувати перейти до завершення війни, навіть із перспективою повернення окупованих територій", – підсумував Фейгін.

Портал "Коментарі" вже писав, що російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що в найближчому оточенні глави Кремля Володимира Путіна нібито може існувати "змова". Таку заяву він зробив в ефірі програми "Воскресный вечер" на телеканалі "Россия 1", а фрагмент виступу 12 липня оприлюднило видання "Агентство".