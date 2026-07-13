Украина в шаге от самого кровавого решения в войне с РФ: озвучен катастрофический сценарий

Прекращение боевых действий без надежных международных гарантий безопасности не обязательно будет означать наступление продолжительного мира. Напротив, такое развитие событий способно создать стратегические преимущества для России и поставить Украину в более уязвимое положение. Такое мнение высказал российский оппозиционный юрист и блоггер Марк Фейгин.

Владимир Путин и Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

По его словам, наибольшие риски скрывает самое преждевременное перемирие. Эксперт убежден, что пауза в войне позволит Кремлю восстановить военный потенциал, тогда как внимание международных партнеров к Украине может постепенно угаснуть.

"Если будет перемирие, то, к сожалению, это может быть наихудшим сценарием для нашего государства", – заявил Фейгин.

Он предположил, что после прекращения активных боевых действий интерес иностранных государств к Украине может снизиться. Это, по его мнению, негативно отразится на поступлении инвестиций, темпах восстановления и общей экономической перспективе страны. Кроме того, открытие границ может повлечь за собой отток населения, а Россия использует передышку для подготовки к новому этапу агрессии.

Фейгин подчеркнул, что избежать такого сценария можно только при создании действенной системы международных гарантий безопасности. Он напомнил об опыте Будапештского меморандума, который не смог предотвратить российское вторжение, поэтому новые договоренности должны быть значительно сильнее и подкреплены реальными механизмами защиты.

По его убеждению, Украина должна получить достаточные средства сдерживания, отвечающие масштабам угрозы со стороны РФ. Только тогда можно будет говорить о постоянном завершении войны, а не о короткой паузе перед новой эскалацией.

"Если Украина получит полноценное обеспечение своей безопасности, тогда можно будет рискнуть и попытаться перейти к завершению войны, даже с перспективой возвращения оккупированных территорий", – подытожил Фейгин.

Портал "Комментарии" уже писал , что российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что в ближайшем окружении главы Кремля Владимира Путина якобы может существовать "заговор". Такое заявление он сделал в эфире программы Воскресный вечер на телеканале Россия 1, а фрагмент выступления 12 июля обнародовало издание Агентство.