"Це страшна змова": опальний пропагандист Кремля запанікував через зраду в оточенні Путіна

Російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що в найближчому оточенні глави Кремля Володимира Путіна нібито може існувати "змова". Таку заяву він зробив в ефірі програми "Воскресный вечер" на телеканалі "Россия 1", а фрагмент виступу 12 липня оприлюднило видання "Агентство".

Фото: з відкритих джерел

Поштовхом до гучних звинувачень стали раніше опубліковані уривки листування, які пов'язують із російською журналісткою Ксенією Собчак.

Коментуючи слова президента України Володимира Зеленського про те, що серед оточення Путіна є люди, які підтримують ідею завершення війни, Соловйов припустив, що ця інформація могла потрапити до Києва через осіб, які фігурують у згаданому листуванні.

У своїх заявах пропагандист також звинуватив Ксенію Собчак та її матір, сенаторку Людмилу Нарусову, у можливій співпраці з так званими "іноземними агентами", прихильниками покійного опозиціонера Олексія Навального та структурами, які, за його словами, пов'язані із західними спецслужбами. Водночас він застеріг, що робить такі висновки лише за умови, якщо автентичність оприлюднених листувань і розмов буде підтверджена.

"Яку ще інформацію вони збирали й передавали? Про кого ще з керівників нашої країни? Які ще вони виконували доручення? І від кого вони їх діставали? Що це за формулювання – "у найближчому оточенні є хтось"? Тобто це змова?", – панічно видав Соловйов.

Окрім цього, він різко висловився на адресу родини Собчаків, заявивши, що вони нібито "пішли шляхом зради", хоча, за його словами, для цієї сім'ї "було зроблено стільки, що вони мали бути вдячні до кінця життя".

Заяви Соловйова пролунали на тлі нової хвилі внутрішніх звинувачень у російському інформаційному просторі, де дедалі частіше лунають припущення про можливі витоки інформації та конфлікти всередині політичної верхівки РФ.

Як вже писали "Коментарі", в українській владі дедалі менше розраховують на швидке припинення війни, а натомість готуються до затяжного протистояння та складного опалювального сезону. Про це свідчить інформація, оприлюднена РБК-Україна із посиланням на джерела в українській владі. Водночас політолог Валерій Клочок закликав не сприймати такі повідомлення як остаточний прогноз, адже вони можуть бути пов'язані з підготовкою до масштабних кадрових перестановок.