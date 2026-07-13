На мирі в Україні остаточно поставлено хрест: названо приголомшливу причину раптових змін у Кабміні



















В українській владі дедалі менше розраховують на швидке припинення війни, а натомість готуються до затяжного протистояння та складного опалювального сезону. Про це свідчить інформація, оприлюднена РБК-Україна із посиланням на джерела в українській владі. Водночас політолог Валерій Клочок закликав не сприймати такі повідомлення як остаточний прогноз, адже вони можуть бути пов'язані з підготовкою до масштабних кадрових перестановок.

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, ще раніше в політичних колах обговорювали можливість замороження бойових дій до листопада, однак тепер дедалі частіше звучать оцінки, що війна триватиме, а Росія лише посилить удари по енергетичній та критичній інфраструктурі України.

Втім, Клочок вважає, що така інформація може мати і політичне підґрунтя.

"Кадрові зміни можуть бути причиною появи такого матеріалу. Треба ж якось обґрунтувати, чому змінюється уряд. Тому це ще не факт, що Росія не готова зупинятися", – зазначив політолог.

На його думку, подальший розвиток подій залежатиме насамперед від ситуації на фронті та обсягів допомоги західних партнерів.

Експерт також прокоментував інформацію про можливе оновлення уряду. За даними ЗМІ, однією з ключових змін може стати призначення нинішнього очільника "Нафтогазу" Сергія Корецького на одну з провідних посад в уряді. Клочок звернув увагу, що нещодавно Корецький був присутній на саміті НАТО в Анкарі, де мав можливість поспілкуватися із західними лідерами.

"Його фактично презентували Дональду Трампу та іншим міжнародним партнерам. Це може свідчити про підготовку до нової ролі", – припустив експерт.

Водночас політолог не виключає й інших кадрових рішень. Зокрема, за його словами, триває боротьба навколо посади міністра оборони, а також можливі зміни в Міністерстві освіти. Він припустив, що нинішній тиждень стане визначальним, адже Верховна Рада розглядатиме не лише питання продовження воєнного стану, а й потенційні кадрові перестановки. На думку Валерія Клочка, найближчі рішення Банкової покажуть, чи справді влада змінює підхід до управління державою в умовах затяжної війни, чи кадрові перестановки стануть лише спробою відповісти на нові виклики.

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