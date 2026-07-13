На мире в Украине окончательно поставлен крест: названа впечатляющая причина внезапных изменений в Кабмине



















В украинских властях все меньше рассчитывают на быстрое прекращение войны, а готовятся к затяжному противостоянию и сложному отопительному сезону. Об этом свидетельствует информация, обнародованная РБК-Украина со ссылкой на источники в украинских властях. В то же время, политолог Валерий Клочок призвал не воспринимать такие сообщения как окончательный прогноз, ведь они могут быть связаны с подготовкой к масштабным кадровым перестановкам.

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По словам эксперта, еще раньше в политических кругах обсуждали возможность замораживания боевых действий до ноября, однако теперь все чаще звучат оценки, что война будет продолжаться, а Россия лишь усугубит удары по энергетической и критической инфраструктуре Украины.

Впрочем, Клочок считает, что такая информация может иметь и политическую подоплеку.

"Кадровые изменения могут быть причиной появления такого материала. Надо же обосновать, почему меняется правительство. Поэтому это еще не факт, что Россия не готова останавливаться", — отметил политолог.

По его мнению, дальнейшее развитие событий будет зависеть, прежде всего, от ситуации на фронте и объемов помощи западных партнеров.

Эксперт также прокомментировал информацию о возможном обновлении правительства. По данным СМИ, одним из ключевых изменений может стать назначение нынешнего главы "Нафтогаза" Сергея Корецкого на одну из ведущих должностей в правительстве. Клочок обратил внимание, что недавно Корецкий присутствовал на саммите НАТО в Анкаре, где имел возможность пообщаться с западными лидерами.

"Его фактически презентовали Дональду Трампу и другим международным партнерам. Это может свидетельствовать о подготовке к новой роли", – предположил эксперт.

В то же время, политолог не исключает и других кадровых решений. В частности, по его словам, идет борьба вокруг должности министра обороны, а также возможные изменения в Министерстве образования. Он предположил, что нынешняя неделя станет определяющей, ведь Верховная Рада будет рассматривать не только вопросы продления военного положения, но и потенциальные кадровые перестановки. По мнению Валерия Клочко, ближайшие решения Банковой покажут, действительно ли власть меняет подход к управлению государством в условиях затяжной войны, или кадровые перестановки станут лишь попыткой ответить на новые вызовы.

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