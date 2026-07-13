"Это страшный заговор": опальный пропагандист Кремля запаниковал из-за предательства в окружении Путина

Российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что в ближайшем окружении главы Кремля Владимира Путина якобы может существовать "заговор". Такое заявление он сделал в эфире программы Воскресный вечер на телеканале Россия 1, а фрагмент выступления 12 июля обнародовало издание Агентство.

Фото: из открытых источников

Толчком к громким обвинениям стали ранее опубликованные отрывки переписки, связываемые с российской журналисткой Ксенией Собчак.

Комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что среди окружения Путина есть люди, которые поддерживают идею завершения войны, Соловьев предположил, что эта информация могла попасть в Киев из-за лиц, фигурирующих в упомянутой переписке.

В своих заявлениях пропагандист также обвинил Ксению Собчак и ее мать, сенатор Людмилу Нарусову, в возможном сотрудничестве с так называемыми "иностранными агентами", сторонниками покойного оппозиционера Алексея Навального и структурами, которые, по его словам, связаны с западными спецслужбами. В то же время он предостерег, что делает такие выводы только при условии, что подлинность обнародованных переписок и разговоров будет подтверждена.

"Какую еще информацию они собирали и передавали? О ком еще из руководителей нашей страны? Какие еще они выполняли поручения? И от кого они их доставали? Что это за формулировку — "в ближайшем окружении есть кто-то"? То есть это заговор?", — панически издал Соловьев.

Кроме этого, он резко высказался в адрес семьи Собчаков, заявив, что они якобы "пошли по измене", хотя, по его словам, для этой семьи "было сделано столько, что они должны были быть благодарны до конца жизни".

Заявления Соловьева прозвучали на фоне новой волны внутренних обвинений в российском информационном пространстве, где все чаще раздаются предположения о возможных источниках информации и конфликтах внутри политической верхушки РФ.

Как уже писали "Комментарии", в украинских властях все меньше рассчитывают на быстрое прекращение войны, а готовятся к затяжному противостоянию и сложному отопительному сезону. Об этом свидетельствует информация, обнародованная РБК-Украина со ссылкой на источники в украинских властях. В то же время, политолог Валерий Клочок призвал не воспринимать такие сообщения как окончательный прогноз, ведь они могут быть связаны с подготовкой к масштабным кадровым перестановкам.