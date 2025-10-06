Україна за 1,25 км до ядерної катастрофи: що відбувається біля Запорізької АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило про чергові обстріли в районі Запорізької атомної електростанції. За інформацією місії, яка постійно перебуває на об’єкті, сьогодні представники агентства чули кілька серій вхідних і вихідних вибухів, що пролунали неподалік від станції.

Вибухи біля Запорізької АЕС

За даними адміністрації ЗАЕС, два снаряди впали приблизно за 1,25 кілометра від зовнішнього периметра станції, що створює серйозну загрозу не лише для інфраструктури, а й для систем безпеки ядерного об’єкта.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив, що обстріли в безпосередній близькості до атомної станції — абсолютно неприпустимі й підвищують ризики виникнення аварійної ситуації. Він зазначив, що будь-яке влучання в критичні ділянки об’єкта може призвести до витоку радіації або втрати контролю над системами охолодження реакторів.

Особливо тривожним фактором є те, що Запорізька АЕС уже майже два тижні залишається без зовнішнього енергопостачання. Це означає, що для охолодження реакторів і підтримання стабільності всередині блоків станція змушена працювати на резервних дизель-генераторах, які мають обмежений ресурс.

МАГАТЕ закликає до негайного припинення будь-яких бойових дій у районі ЗАЕС, наголошуючи, що безпека найбільшої атомної станції Європи має залишатися пріоритетом незалежно від ситуації на фронті.

Станом на зараз інспектори агентства продовжують моніторинг ситуації на місці, фіксуючи всі випадки, які можуть вплинути на ядерну безпеку, та передають оновлену інформацію до Відня.

