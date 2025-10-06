logo

Украина в 1,25 км до ядерной катастрофы: что происходит возле Запорожской АЭС
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина в 1,25 км до ядерной катастрофы: что происходит возле Запорожской АЭС

МАГАТЭ сообщило о новых обстрелах возле Запорожской АЭС: ядерная безопасность снова под угрозой

6 октября 2025, 20:11
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило об очередных обстрелах в районе Запорожской атомной электростанции. По информации постоянно находящейся на объекте миссии, сегодня представители агентства слышали несколько серий входящих и исходящих взрывов, прогремевших неподалеку от станции.

Украина в 1,25 км до ядерной катастрофы: что происходит возле Запорожской АЭС

Взрывы возле Запорожской АЕС

По данным администрации ЗАЭС, два снаряда упали примерно в 1,25 километре от внешнего периметра станции, что создает серьезную угрозу не только инфраструктуре, но и системам безопасности ядерного объекта.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что обстрелы в непосредственной близости к атомной станции абсолютно недопустимы и повышают риски возникновения аварийной ситуации. Он отметил, что любое попадание в критические участки объекта может привести к утечке радиации или потере контроля над системами охлаждения реакторов.

Особенно тревожным фактором является то, что Запорожская АЭС почти две недели остается без внешнего энергоснабжения. Это означает, что для охлаждения реакторов и поддержания стабильности внутри блоков станция вынуждена работать на резервных дизель-генераторах, имеющих ограниченный ресурс.

МАГАТЭ призывает к немедленному прекращению каких-либо боевых действий в районе ЗАЭС, отмечая, что безопасность крупнейшей атомной станции Европы должна оставаться приоритетом вне зависимости от ситуации на фронте.

В настоящее время инспекторы агентства продолжают мониторинг ситуации на месте, фиксируя все случаи, которые могут повлиять на ядерную безопасность, и передают обновленную информацию в Вену.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Верховной Раде Украины завтра рассмотрят в первом чтении законопроект №12349 "О Киберсилах Вооруженных Сил Украины". Его принятие станет ключевым этапом в формировании нового рода войск, отвечающего за защиту государства в киберпространстве.



Источник: https://x.com/iaeaorg/status/1975197342472241297
