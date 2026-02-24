logo_ukra

Україна з 2022 року отримала майже 400 млрд дол. допомоги: які країни надали найбільше грошей
НОВИНИ

Україна з 2022 року отримала майже 400 млрд дол. допомоги: які країни надали найбільше грошей

Військова, фінансова, гуманітарна допомога: скільки Україна отримала під час війни

24 лютого 2026, 15:32
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

За чотири роки повномасштабної війни Україна отримала 390,7 млрд дол. військової, фінансової та гуманітарної допомоги.

Україна з 2022 року отримала майже 400 млрд дол. допомоги: які країни надали найбільше грошей

Допомога Україні. Фото портал "Коментарі"

Найбільшими донорами є США, ЄС, Німеччина, Велика Британія та Канада.

Україна з 2022 року отримала майже 400 млрд дол. допомоги: які країни надали найбільше грошей - фото 2

США надали допомогу на загальну суму 131,4 млрд дол., з яких — військової на 73,6 млрд дол., фінансової на 53,9 млрд дол., гуманітарної на 3,9 млрд дол. 

Інституції ЄС надали допомогу на загальну суму 95,8 млрд дол., з них — військової на 0,0 млрд дол., фінансової на 92,6 млрд дол., гуманітарної на 3,3 млрд дол. 

Німеччина надала допомогу на загальну суму 28,6 млрд дол., з них — військової на 22,8 млрд дол., фінансової на 1,6 млрд дол., гуманітарної на 4,1 млрд дол. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що викрито схему розкрадання 27 млн грн, призначених для допомоги мешканцям деокупованої Київської області. 

В Офісі Генерального прокурора зазначили, що про підозру у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах повідомлено п’ятьом особам. Фігуранти наживалися на закупівлях товарів першої необхідності для громад, що постраждали від російської агресії (ч. 5 ст. 191 КК України). До складу злочинної групи, як повідомили в Офісі, входили представники благодійних організацій, приватний підприємець та помічник адвоката.

Слідство встановило, що гроші було виведено на рахунки фіктивних підприємств, які начебто здійснили поставку гуманітарних товарів. Щоб приховати оборудку, фігуранти надавали міністерству завідомо неправдиву звітність про нібито відвантажені товари. Отримавши понад 26,9 млн гривень бюджетних коштів, учасники схеми фактично не здійснили жодної поставки.




