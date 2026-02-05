Масштаби корупції жахають: десятки мільйонів допомоги українцям просто розікрали

Викрито схему розкрадання 27 млн грн, призначених для допомоги мешканцям деокупованої Київської області.

Гроші. Ілюстративне фото

В Офісі Генерального прокурора зазначили, що про підозру у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах повідомлено п’ятьом особам. Фігурант наживалися на закупівлях товарів першої необхідності для громад, що постраждали від російської агресії (ч. 5 ст. 191 КК України).

До складу злочинної групи, як повідомили в Офісі, входили представники благодійних організацій, приватний підприємець та помічник адвоката.

“У 2022 році, безпосередньо після звільнення територій Київської області від російських окупаційних військ, держава виділила фінансування на забезпечення деокупованих громад Київщини продуктами харчування, товарами першої необхідності та генераторами. Підозрювані, використовуючи реквізити підконтрольних благодійних фондів, подали до Міністерства соціальної політики листи з пропозицією виступити постачальниками гуманітарної допомоги. Отримавши понад 26,9 млн гривень бюджетних коштів, учасники схеми фактично не здійснили жодної поставки”, — пояснили в Офісі.

Слідство встановило, що гроші було виведено на рахунки фіктивних підприємств, які начебто здійснили поставку гуманітарних товарів. Щоб приховати оборудку, фігуранти надавали міністерству завідомо неправдиву звітність про нібито відвантажені товари.

Також в ході слідства перевіряється причетність до цієї схеми членів комісії та посадових осіб Міністерства соціальної політики.

