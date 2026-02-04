logo_ukra

Прикордонники заробляють на ухилянтах мільйони доларів: масштабна схема вивозу за кордон військовозобов'язаних
Прикордонники заробляють на ухилянтах мільйони доларів: масштабна схема вивозу за кордон військовозобов'язаних

Прикордонник разом із братом вивезли майже 80 ухилянтів за кордон

4 лютого 2026, 21:09
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Чинний працівник Адміністрації Державної прикордонної служби України та його брат — громадянин РФ організували схему вивозу за кордон військовозобов'язаних. Упродовж 2024–2025 років їм вдалося вивезти майже 80 чоловіків. Перетин кордону маскували під відрядження від міжнародної організації та “заробили” майже 1,6 млн доларів США.

Прикордонники заробляють на ухилянтах мільйони доларів: масштабна схема вивозу за кордон військовозобов'язаних

Прикордонник. Ілюстративне фото

У Державному бюро розслідувань розповіли деталі схеми — росіянин шукав охочих виїхати серед українських чоловіків призовного віку через інтернет-месенджери та особисті контакти. Фігурант пропонував незаконний виїзд до країн ЄС через офіційні пункти пропуску з підробленими документами, які нібито давали право на перетин кордону. З кожного він брав по 20 тисяч доларів США. Гроші переказувалися на криптогаманець.

Його двоюрідний брат, посадовець Адміністрації Державної прикордонної служби України, відповідав за практичну реалізацію схеми. 

“Використовуючи посаду та доступ до внутрішніх процедур, він готував фальшиві листи про нібито службові відрядження чоловіків від міжнародної організації. Документи надсилали через онлайн-сервіс, який дозволяв підміняти адресу відправника — у листах зазначали поштову скриньку, що виглядала як офіційна адреса міжнародної структури. Після надходження таких листів до ДПСУ фігурант особисто контролював ухвалення позитивних рішень”, — повідомили в ДБР. 

Потім ці документи передавали “клієнтам”, і на їх підставі чоловіки безперешкодно перетинали державний кордон України. 

У ДБР уточнили, що батько громадянина РФ раніше був засуджений в Україні за державну зраду. Він входив до складу злочинної організації разом з двома народними депутатами та експрокурором.

Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 9 років.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що ухилянтів шукають по всій Україні.



Джерело: https://dbr.gov.ua/news/dbr-vikrilo-gromadyanina-rf-ta-prikordonnika-yaki-nezakonno-perepravili-za-kordon-majzhe-80-uhilyantiv-z-pidroblenimi-dokumentami
