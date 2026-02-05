Масштабы коррупции ужасают: десятки миллионов помощи украинцам просто разворовали

Рубрики
Разоблачена схема хищения 27 млн грн, предназначенных для помощи жителям деоккупированной Киевской области.
В Офисе Генерального прокурора отметили, что о подозрении в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах сообщено пяти лицам. Фигуранты наживались на закупках товаров первой необходимости для пострадавших от российской агрессии громад (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
В составе преступной группы, как сообщили в Офисе, входили представители благотворительных организаций, частный предприниматель и помощник адвоката.
Следствие установило, что деньги были выведены на счета фиктивных предприятий, якобы осуществивших поставку гуманитарных товаров. Чтобы скрыть схему, фигуранты предоставляли министерству заведомо ложную отчетность о якобы отгруженных товарах.
Также в ходе следствия проверяется причастность к этой схеме членов комиссии и должностных лиц Министерства социальной политики.
