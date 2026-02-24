logo

Украина с 2022 года получила около 400 млрд долл. помощи: какие страны дали больше денег

Военная, финансовая, гуманитарная помощь: сколько Украина получила во время войны

24 февраля 2026, 15:32
За четыре года полномасштабной войны Украина получила 390,7 млрд долл. военной, финансовой и гуманитарной помощи.

Украина с 2022 года получила около 400 млрд долл. помощи: какие страны дали больше денег

Помощь Украине. Фото портал "Комментарии"

Крупнейшими донорами США, ЕС, Германия, Великобритания и Канада.

Украина с 2022 года получила около 400 млрд долл. помощи: какие страны дали больше денег - фото 2

США оказали помощь на общую сумму 131,4 млрд долл., из которых – военной на 73,6 млрд долл., финансовой на 53,9 млрд долл., гуманитарной на 3,9 млрд долл.

Институции ЕС оказали помощь на общую сумму 95,8 млрд долл., из них – военной на 0,0 млрд долл., финансовой на 92,6 млрд долл., гуманитарной на 3,3 млрд долл.

Германия оказала помощь на общую сумму 28,6 млрд долл., из них – военной на 22,8 млрд долл., финансовой на 1,6 млрд долл., гуманитарной на 4,1 млрд долл.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что разоблачена схема хищения 27 млн грн, предназначенных для помощи жителям деоккупированной Киевской области.

В Офисе Генерального прокурора отметили, что о подозрении в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах поставлено в известность пять лиц. Фигуранты наживались на закупках товаров первой необходимости для пострадавших от российской агрессии общин (ч. 5 ст. 191 УК Украины). В составе преступной группы, как сообщили в Офисе, входили представители благотворительных организаций, частный предприниматель и помощник адвоката.

Следствие установило, что деньги были выведены на счета фиктивных предприятий, якобы осуществивших поставку гуманитарных товаров. Чтобы скрыть сделку, фигуранты предоставляли министерству заведомо ложную отчетность о якобы отгруженных товарах. Получив более 26,9 млн. гривен бюджетных средств, участники схемы фактически не осуществили ни одной поставки.




