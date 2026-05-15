Українці після початку повномасштабного вторгнення Росії почали більше використовувати українську мову. Були також ухвалені певні рішення щодо російської мови та церкви. Росії, очевидно, такі зміни не сподобалися.

Сергій Лавров.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, заявив, що Україна повинна дотримуватися своєї Конституції у тій частині де йдеться про російську мову та релігію.

Лавров, як пишуть російські ЗМІ, заявив, що у діалогах із західними, у тому числі американськими, колегами піднімав питання дотримання прав людини у сфері мови та релігії, то йому зазначали, що буде інкорпорація проблеми після врегулювання. Однак, за його словами, Україна вже має це виконувати.

“Це не може бути однією з умов врегулювання. Це має бути зроблено без будь-яких взаємних поступок, а просто тому, що це обов'язок України не лише за статутом ООН, а й за своєю власною Конституцією, яку ніхто не скасовував, і в якій права російської та інших національних меншин закріплені та гарантовані", — підкреслив Лавров.

