Кречмаровская Наталия
Украинцы после начала полномасштабного вторжения России стали больше использовать украинский язык. Были также приняты определенные решения относительно русского языка и церкви. России, похоже, такие изменения не понравились.
Сергей Лавров. Фото портал "Комментарии"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина должна соблюдать свою Конституцию в той части, где речь идет о русском языке и религии.
Лавров, как пишут российские СМИ, заявил, что в диалогах с западными, в том числе американскими, коллегами поднимал вопрос соблюдения прав человека в сфере языка и религии, ему отмечали, что будет инкорпорация проблемы после урегулирования. Однако, по его словам, Украина уже должна это делать.
Представительница российского министерства Мария Захарова в своей манере прокомментировала слова Зеленского о том, что одна из самых продолжительных массированных российских атак по Украине происходит во время визита президента США Трампа в Китай. Она вспомнила о феерическом указе Зеленского и "гадалок" Ермака.