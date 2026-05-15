logo

BTC/USD

80608

ETH/USD

2257.21

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

51.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украина уже должна это выполнять: Лавров поставил ультиматум
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина уже должна это выполнять: Лавров поставил ультиматум

Министр иностранных дел РФ Лавров о русском языке и религии в Украине

15 мая 2026, 15:49
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Украинцы после начала полномасштабного вторжения России стали больше использовать украинский язык. Были также приняты определенные решения относительно русского языка и церкви. России, похоже, такие изменения не понравились.

Украина уже должна это выполнять: Лавров поставил ультиматум

Сергей Лавров. Фото портал "Комментарии"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина должна соблюдать свою Конституцию в той части, где речь идет о русском языке и религии.

Лавров, как пишут российские СМИ, заявил, что в диалогах с западными, в том числе американскими, коллегами поднимал вопрос соблюдения прав человека в сфере языка и религии, ему отмечали, что будет инкорпорация проблемы после урегулирования. Однако, по его словам, Украина уже должна это делать.

"Это не может быть одним из условий урегулирования. Это должно быть сделано без каких-либо взаимных уступок, а просто потому, что это обязанность Украины не только по уставу ООН, но и по своей собственной Конституции, которую никто не отменял, и в которой права российского и других национальных меньшинств закреплены и гарантированы", — подчеркнул Лавров.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Министерстве иностранных дел РФ не могут забыть указ президента Украины Владимира Зеленского о разрешении на проведение парада 9 мая 2026 года на Красной площади в Москве.

Представительница российского министерства Мария Захарова в своей манере прокомментировала слова Зеленского о том, что одна из самых продолжительных массированных российских атак по Украине происходит во время визита президента США Трампа в Китай. Она вспомнила о феерическом указе Зеленского и "гадалок" Ермака.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/tass_agency/375969
Теги:

Новости

Все новости