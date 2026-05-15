Украинцы после начала полномасштабного вторжения России стали больше использовать украинский язык. Были также приняты определенные решения относительно русского языка и церкви. России, похоже, такие изменения не понравились.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина должна соблюдать свою Конституцию в той части, где речь идет о русском языке и религии.

Лавров, как пишут российские СМИ, заявил, что в диалогах с западными, в том числе американскими, коллегами поднимал вопрос соблюдения прав человека в сфере языка и религии, ему отмечали, что будет инкорпорация проблемы после урегулирования. Однако, по его словам, Украина уже должна это делать.

"Это не может быть одним из условий урегулирования. Это должно быть сделано без каких-либо взаимных уступок, а просто потому, что это обязанность Украины не только по уставу ООН, но и по своей собственной Конституции, которую никто не отменял, и в которой права российского и других национальных меньшинств закреплены и гарантированы", — подчеркнул Лавров.

