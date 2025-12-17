Україна втратила ключову позицію: у Раді розповіли про наслідки помилки

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Західні лідери обговорюють умови мирної угоди завершення війни в Україні. Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий провести вибори. Однак у Раді переконані, що Україна припустилася великої помилки.
Війна в Україні.
Народна депутатка Софія Федина розповіла про втрачені акценти — чому світ говорить про вибори в Україні, а не про нелегітимність Кремля. Народна депутатка наголосила, що у всіх цих розмовах про вибори забули один важливий момент: що головне питання не “коли Україна проведе вибори”, а “чому світ робить вигляд, що в РФ є легітимна влада”.
За словами народної депутатки, в Росії знищена політична конкуренція, ліквідована опозиція, створене репресивне середовище, несумісне з виборами, як такими. Маніпулятивні процедури голосування — триденне “волевиявлення”, електронні фальсифікації, голосування на окупованих територіях України — все це давно зробило “вибори” в РФ фарсом.
І от тепер, за її словами, ця нелегітимна структура з нелегітимною особою на чолі дозволяє собі, разом із Трампом, обговорювати, як покарати Україну за те, що ми посміли чинити опір, і паралельно тисне на нас із вимогою провести вибори під час війни.
За її словами, ці речі треба максимально і жорстко доносити в міжнародному інформаційному просторі.
