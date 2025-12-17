Україна втратила ключову позицію: у Раді розповіли про наслідки помилки

Західні лідери обговорюють умови мирної угоди завершення війни в Україні. Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий провести вибори. Однак у Раді переконані, що Україна припустилася великої помилки.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Софія Федина розповіла про втрачені акценти — чому світ говорить про вибори в Україні, а не про нелегітимність Кремля. Народна депутатка наголосила, що у всіх цих розмовах про вибори забули один важливий момент: що головне питання не “коли Україна проведе вибори”, а “чому світ робить вигляд, що в РФ є легітимна влада”.

“Путін не є легітимним президентом за жодними стандартами — ні міжнародними, ні базовими демократичними. Він порушив Конституцію РФ, не мав права балотуватися, а “обнулення термінів” відбулося під тиском і всупереч самому принципу конституціоналізму”, — наголосила вона.

За словами народної депутатки, в Росії знищена політична конкуренція, ліквідована опозиція, створене репресивне середовище, несумісне з виборами, як такими. Маніпулятивні процедури голосування — триденне “волевиявлення”, електронні фальсифікації, голосування на окупованих територіях України — все це давно зробило “вибори” в РФ фарсом.

“Додаємо до цього відсутність незалежної судової системи, повноцінного міжнародного визнання – і ми маємо справу з нелегітимною владною структурою, яка намагається виступати суб’єктом переговорів. Навіть саме слово “федерація” у назві країни-терориста – це фарс. Росія де-факто перестала бути федерацією: регіони позбавлені реального самоврядування, губернатори контрольовані Кремлем, вибори на місцях — декоративні. Президент, який очолює нефедеральну “федерацію”, не відповідає власній конституційній моделі держави”, — переконана народна депутатка.

І от тепер, за її словами, ця нелегітимна структура з нелегітимною особою на чолі дозволяє собі, разом із Трампом, обговорювати, як покарати Україну за те, що ми посміли чинити опір, і паралельно тисне на нас із вимогою провести вибори під час війни.

“На жаль, нашою великою проблемою є те, що ми дозволили змістити акценти. Не допрацювали, не добили, не дотиснули на міжнародному рівні. І я не збираюся все списувати ані на Трампа, ані на європейських лідерів. Ми самі дали можливість розмити ключову позицію: в РФ немає легітимної влади, а значить – немає морального чи політичного права щось вимагати від України. І мати справу з такою державою неприйнятно”, — пояснила народна депутатка.

За її словами, ці речі треба максимально і жорстко доносити в міжнародному інформаційному просторі.

