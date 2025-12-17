Украина потеряла ключевую позицию: в Раде рассказали о последствиях ошибки

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Западные лидеры обсуждают условия мирного соглашения по завершению войны в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов провести выборы. Однако в Раде убеждены, что Украина допустила большую ошибку.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат София Федина рассказала о потерянных акцентах — почему мир говорит о выборах в Украине, а не о нелегитимности Кремля. Народная депутат подчеркнула, что во всех этих разговорах о выборах забыли один важный момент: что главный вопрос не "когда Украина проведет выборы", а "почему мир делает вид, что в РФ есть легитимная власть".
По словам народной депутатки, в России уничтожена политическая конкуренция, ликвидирована оппозиция, создана репрессивная среда, несовместимая с выборами, как таковыми. Манипулятивные процедуры голосования — трехдневное волеизъявление, электронные фальсификации, голосование на оккупированных территориях Украины — все это давно сделало выборы в РФ фарсом.
И вот теперь, по ее словам, эта нелегитимная структура с нелегитимным лицом во главе позволяет себе вместе с Трампом обсуждать, как наказать Украину за то, что мы посмели сопротивляться, и параллельно давит на нас с требованием провести выборы во время войны.
По ее словам, эти вещи нужно максимально и жестко доносить в международном информационном пространстве.
