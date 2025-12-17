Украина потеряла ключевую позицию: в Раде рассказали о последствиях ошибки

Западные лидеры обсуждают условия мирного соглашения по завершению войны в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов провести выборы. Однако в Раде убеждены, что Украина допустила большую ошибку.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат София Федина рассказала о потерянных акцентах — почему мир говорит о выборах в Украине, а не о нелегитимности Кремля. Народная депутат подчеркнула, что во всех этих разговорах о выборах забыли один важный момент: что главный вопрос не "когда Украина проведет выборы", а "почему мир делает вид, что в РФ есть легитимная власть".

"Путин не является легитимным президентом ни по каким стандартам — ни международным, ни базовым демократическим. Он нарушил Конституцию РФ, не имел права баллотироваться, а "обнуление сроков" произошло под давлением и вопреки самому принципу конституционализма", — подчеркнула она.

По словам народной депутатки, в России уничтожена политическая конкуренция, ликвидирована оппозиция, создана репрессивная среда, несовместимая с выборами, как таковыми. Манипулятивные процедуры голосования — трехдневное волеизъявление, электронные фальсификации, голосование на оккупированных территориях Украины — все это давно сделало выборы в РФ фарсом.

"Добавляем к этому отсутствие независимой судебной системы, полноценного международного признания — и мы имеем дело с нелегитимной властной структурой, которая пытается выступать субъектом переговоров. Даже само слово "федерация" в названии страны-террориста — это фарс. Россия де-факто перестала быть федерацией: регионы лишены реального самоуправления, губернаторы контролируемые Кремлем, выборы на местах — декоративные. Президент, возглавляющий нефедеральную "федерацию", не отвечает собственной конституционной модели государства", — убеждена народная депутат.

И вот теперь, по ее словам, эта нелегитимная структура с нелегитимным лицом во главе позволяет себе вместе с Трампом обсуждать, как наказать Украину за то, что мы посмели сопротивляться, и параллельно давит на нас с требованием провести выборы во время войны.

"К сожалению, нашей большой проблемой является то, что мы позволили сместить акценты. Не доработали, не добили, не дожали на международном уровне. И я не собираюсь все списывать ни на Трампа, ни на европейских лидеров. Мы сами дали возможность размыть ключевую позицию: в РФ нет ли нравственного права или нет с легитимной власти. государством неприемлемо”, — объяснила народная депутат.

По ее словам, эти вещи нужно максимально и жестко доносить в международном информационном пространстве.

Напомним: портал "Комментарии" писал, о чем предупредили народные депутаты.