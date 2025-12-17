Україна може дійти до ще гірших наслідків: у Раді заговорили про реалії у війні

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Переговорний трек триває — українська та американська сторони працюють над мирним планом, запропонованим президентом США Дональдом Трампом. Запропоновані умови викликали чимало критики, однак нардепи радять враховувати реалії.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Георгій Мазурашу зазначив, що запропоновані пропозиції для України неприйнятні. Однак, за його словами, якби Україна мала ким і чим стримувати агресію і потенційно в майбутньому звільняти території, то, безумовно, це варто робити далі та відхиляти будь-які пропозиції, які є неприйнятними.
За словами народного депутата, Україна не має достатніх ресурсів і без допомоги партнерів, напевно змогли б протриматися небагато часу. Це, підкреслив політик, реалії.
Народний депутат переконаний, що капітуляція була б, якщо Україна б вивела війська з Донбасу, маючи ресурси для стримування ворога та звільнення окупованих територій.
За його словами, для України були б прийнятнішими умови, за яких українські війська виходять з Донбасу, а російські — з усіх окупованих територій, окрім, на даний час, Криму. Однак, Україна не може диктувати умови.
