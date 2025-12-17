Україна може дійти до ще гірших наслідків: у Раді заговорили про реалії у війні

Переговорний трек триває — українська та американська сторони працюють над мирним планом, запропонованим президентом США Дональдом Трампом. Запропоновані умови викликали чимало критики, однак нардепи радять враховувати реалії.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Георгій Мазурашу зазначив, що запропоновані пропозиції для України неприйнятні. Однак, за його словами, якби Україна мала ким і чим стримувати агресію і потенційно в майбутньому звільняти території, то, безумовно, це варто робити далі та відхиляти будь-які пропозиції, які є неприйнятними.

“А для нас, думаю, що все неприйнятно, крім повного звільнення території, які належать юридично Україні від російських військових підрозділів і виплата російською стороною репарацій. Але реалії такі, що, на жаль, нам давно критично не вистачає, ким виконувати це головне завдання, стримувати агресію, для початку, а потім — звільняти території”, — зауважив політик.

За словами народного депутата, Україна не має достатніх ресурсів і без допомоги партнерів, напевно змогли б протриматися небагато часу. Це, підкреслив політик, реалії.

Народний депутат переконаний, що капітуляція була б, якщо Україна б вивела війська з Донбасу, маючи ресурси для стримування ворога та звільнення окупованих територій.

“На даному етапі це може бути навіть розцінено як болючий, але цілком в цих реаліях навіть позитивний результат перемовин, тому що далі ми можемо дійти у комплексі до подальших територіальних, людських втрат, з подальшими руйнуваннями інфраструктури, падінням економіки та настроїв у суспільстві. Ми можемо дійти до ще гірших наслідків, на жаль, тому що просто нам критично не вистачає, ким і чим стримувати агресора. Тому, я думаю, треба орієнтуватися на реалії”, — підсумував політик.

За його словами, для України були б прийнятнішими умови, за яких українські війська виходять з Донбасу, а російські — з усіх окупованих територій, окрім, на даний час, Криму. Однак, Україна не може диктувати умови.

