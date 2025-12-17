Украина может прийти к еще худшим последствиям: в Раде заговорили о реалиях в войне

Переговорный трек продолжается – украинская и американская стороны работают над мирным планом, предложенным президентом США Дональдом Трампом. Предложенные условия вызвали немало критики, однако нардепы советуют учитывать реалии.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Георгий Мазурашу отметил, что предложенные предложения для Украины неприемлемы. Однако, по его словам, если бы Украина имела кем и чем сдерживать агрессию и потенциально в будущем освобождать территории, то, безусловно, это следует делать дальше и отклонять любые неприемлемые предложения.

"А для нас, думаю, что все неприемлемо, кроме полного освобождения территории, принадлежащих юридически Украине от российских военных подразделений и выплата российской стороной репараций. Но реалии такие, что, к сожалению, нам давно критически не хватает, кем выполнять эту главную задачу, сдерживать агрессию, для начала, а затем — это освобождать территории", — отметил политик.

По словам народного депутата, у Украины нет достаточных ресурсов и без помощи партнеров, наверняка смогли бы продержаться немного времени. Это, подчеркнул политик, реалии.

Народный депутат убежден, что капитуляция была бы, если бы Украина вывела войска из Донбасса, имея ресурсы для сдерживания врага и освобождения оккупированных территорий.

“На данном этапе это может быть даже расценено как болезненный, но вполне в этих реалиях даже положительный результат переговоров, потому что дальше мы можем дойти в комплексе к дальнейшим территориальным, человеческим потерям с последующими разрушениями инфраструктуры, падением экономики и настроений в обществе. Мы можем дойти до еще худших последствий, к сожалению, потому что просто нам критично не хватает, кем и чем сдерживать агрессора. Поэтому, я думаю, нужно ориентироваться на реалии”, — подытожил политик.

По его словам, для Украины были бы более приемлемыми условия, при которых украинские войска выходят из Донбасса, а российские — со всех оккупированных территорий, кроме, в настоящее время, Крыма. Однако Украина не может диктовать условия.

Напомним: портал "Комментарии" писал, к чему привела безответственность власти.



