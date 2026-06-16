Увечері 16 червня 2026 року в Хмельницькій області сталася авіаційна катастрофа за участю фронтового бомбардувальника Су-24М, який перебував на озброєнні 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних сил Збройних сил України. Трагедія сталася близько 19:00 під час виконання бойового завдання.

Фото: з відкритих джерел

За даними Повітряних Сил, екіпаж літака виконував визначену місію в межах Хмельницької області. На борту перебували двоє військовослужбовців Повітряних сил ЗСУ – льотчик та штурман. У результаті катастрофи обидва члени екіпажу загинули.

Жертвами авіатрощі стали майор Богдан Загарулько та старший лейтенант Богдан Бабенко. Вони до останнього виконували свій військовий обов’язок, захищаючи Україну в умовах війни. Загибель льотчиків стала важкою втратою для Повітряних сил ЗСУ та всієї української військової спільноти.

Після отримання повідомлення про аварію на місце падіння літака оперативно прибули підрозділи екстрених служб, рятувальники та співробітники правоохоронних органів. Фахівці проводять необхідні роботи, пов’язані з ліквідацією наслідків катастрофи, а також забезпечують охорону території та збір матеріалів для подальшого розслідування.

Попередньо повідомляється, що серед місцевого населення постраждалих немає. Інформації про руйнування цивільної інфраструктури також наразі не надходило. Всі обставини події ретельно перевіряються відповідними службами.

Наразі триває встановлення причин авіакатастрофи. Спеціальна комісія має з’ясувати, що саме призвело до падіння бойового літака під час виконання завдання. Розглядатимуться різні версії, включно з технічною несправністю, впливом зовнішніх факторів та іншими можливими обставинами.

Повітряні сили ЗСУ висловлюють співчуття рідним і близьким загиблих військових льотчиків. Пам’ять про їхню службу та внесок у захист української держави назавжди залишиться в історії української військової авіації.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація може намагатися заблокувати процес вступу України до Європейського Союзу, якщо євроінтеграційний курс Києва не буде рухатися достатньо швидкими темпами.