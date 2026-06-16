Вечером 16 июня 2026 г. в Хмельницкой области произошла авиационная катастрофа с участием фронтового бомбардировщика Су-24М, который находился на вооружении 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Трагедия произошла около 19:00 во время выполнения боевого задания.

Фото: из открытых источников

По данным воздушных сил, экипаж самолета выполнял определенную миссию в пределах Хмельницкой области. На борту находились два военнослужащих Воздушных сил ВСУ – летчик и штурман. В результате крушения оба члена экипажа погибли.

Жертвами авиатрощи стали майор Богдан Загарулько и старший лейтенант Богдан Бабенко. Они до последнего выполняли свой военный долг, защищая Украину в условиях войны. Гибель летчиков стала тяжелой потерей для Воздушных сил ВСУ и всего украинского военного сообщества.

После получения сообщения об аварии на место падения самолета оперативно прибыли подразделения экстренных служб, спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Специалисты проводят необходимые работы, связанные с ликвидацией последствий крушения, а также обеспечивают охрану территории и сбор материалов для дальнейшего расследования.

Предварительно сообщается, что среди местного населения пострадавших нет. Информации о разрушении гражданской инфраструктуры также пока не поступало. Все происшествия тщательно проверяются соответствующими службами.

В настоящее время идет установка причин авиакатастрофы. Специальная комиссия должна выяснить, что привело к падению боевого самолета во время выполнения задания. Рассматриваются различные версии, включая техническую неисправность, влияние внешних факторов и другие возможные обстоятельства.

Воздушные силы ВСУ выражают соболезнования родным и близким погибших военных летчиков. Память об их службе и вкладе в защиту украинского государства навсегда останется в истории украинской военной авиации.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация может пытаться заблокировать процесс вступления Украины в Европейский Союз, если евроинтеграционный курс Киева не будет двигаться достаточно быстрыми темпами.