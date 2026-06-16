logo_ukra

BTC/USD

65873

ETH/USD

1793.45

USD/UAH

44.78

EUR/UAH

51.94

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Зеленський насторожив планами Путіна: це гарантовано призведе до капітуляції України
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський насторожив планами Путіна: це гарантовано призведе до капітуляції України

Президент пояснив, чому Москва прагне уповільнити процес євроінтеграції України

16 червня 2026, 20:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація може намагатися заблокувати процес вступу України до Європейського Союзу, якщо євроінтеграційний курс Києва не буде рухатися достатньо швидкими темпами.

Зеленський насторожив планами Путіна: це гарантовано призведе до капітуляції України

Фото: з відкритих джерел

Свої оцінки президент озвучив після переговорів із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, які відбулися на полях саміту G7. Під час зустрічі сторони обговорили перспективи євроінтеграції України та можливі шляхи прискорення переговорного процесу з ЄС.

Зеленський наголосив, що німецьке керівництво поінформоване про прагнення України рухатися за пришвидшеним сценарієм інтеграції до Європейського Союзу. Київ, своєю чергою, розраховує на максимально динамічний формат перемовин, оскільки затягування процесу може створювати додаткові ризики для держави.

Президент попередив, що зволікання у переговорах потенційно відкриває можливості для впливу Росії на перебіг євроінтеграції України.

"Росія знайде спосіб заблокувати вступ до ЄС, якщо ми не будемо просуватися швидко", – заявив він. 

Також Зеленський підкреслив, що Кремль не зацікавлений у європейському майбутньому України та намагатиметься перешкоджати цьому процесу на різних етапах.

"Вони не хочуть бачити нас успішними", – зазначив глава держави, коментуючи позицію Москви. 

Водночас президент наголосив, що Україна не вимагає особливих або привілейованих умов для вступу до ЄС. За його словами, йдеться про прагнення отримати рівні права та можливості з іншими державами-членами Євросоюзу.

"Ми хочемо бути повноцінним членом на рівних умовах з іншими країнами – не краще, але й не гірше", – підкреслив Зеленський. 

Портал "Коментарі" вже писав, що після зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, яка відбулася 16 червня на полях саміту G7, з’явилися обережні очікування щодо можливого посилення тиску США на Росію. Водночас експерти наголошують: варто зберігати реалістичний погляд на ситуацію і не переоцінювати швидкі політичні зміни.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини