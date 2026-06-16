Зеленський насторожив планами Путіна: це гарантовано призведе до капітуляції України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація може намагатися заблокувати процес вступу України до Європейського Союзу, якщо євроінтеграційний курс Києва не буде рухатися достатньо швидкими темпами.

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Свої оцінки президент озвучив після переговорів із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, які відбулися на полях саміту G7. Під час зустрічі сторони обговорили перспективи євроінтеграції України та можливі шляхи прискорення переговорного процесу з ЄС.

Зеленський наголосив, що німецьке керівництво поінформоване про прагнення України рухатися за пришвидшеним сценарієм інтеграції до Європейського Союзу. Київ, своєю чергою, розраховує на максимально динамічний формат перемовин, оскільки затягування процесу може створювати додаткові ризики для держави.

Президент попередив, що зволікання у переговорах потенційно відкриває можливості для впливу Росії на перебіг євроінтеграції України.

"Росія знайде спосіб заблокувати вступ до ЄС, якщо ми не будемо просуватися швидко", – заявив він.

Також Зеленський підкреслив, що Кремль не зацікавлений у європейському майбутньому України та намагатиметься перешкоджати цьому процесу на різних етапах.

"Вони не хочуть бачити нас успішними", – зазначив глава держави, коментуючи позицію Москви.

Водночас президент наголосив, що Україна не вимагає особливих або привілейованих умов для вступу до ЄС. За його словами, йдеться про прагнення отримати рівні права та можливості з іншими державами-членами Євросоюзу.

"Ми хочемо бути повноцінним членом на рівних умовах з іншими країнами – не краще, але й не гірше", – підкреслив Зеленський.

Портал "Коментарі" вже писав, що після зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, яка відбулася 16 червня на полях саміту G7, з’явилися обережні очікування щодо можливого посилення тиску США на Росію. Водночас експерти наголошують: варто зберігати реалістичний погляд на ситуацію і не переоцінювати швидкі політичні зміни.