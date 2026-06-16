Зеленский насторожил планами Путина: это гарантированно приведет к капитуляции Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация может пытаться заблокировать процесс вступления Украины в Европейский Союз, если евроинтеграционный курс Киева не будет двигаться достаточно быстрыми темпами.

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Свои оценки президент озвучил после переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, состоявшихся на полях саммита G7. В ходе встречи стороны обсудили перспективы евроинтеграции Украины и возможные пути ускорения переговорного процесса с ЕС.

Зеленский подчеркнул, что немецкое руководство информировано о стремлении Украины двигаться по ускоренному сценарию интеграции в Европейский Союз. Киев в свою очередь рассчитывает на максимально динамичный формат переговоров, поскольку затягивание процесса может создавать дополнительные риски для государства.

Президент предупредил, что промедление в переговорах потенциально открывает возможности для влияния России на ход евроинтеграции Украины.

"Россия найдет способ заблокировать вступление в ЕС, если мы не будем продвигаться быстро", – заявил он.

Также Зеленский подчеркнул, что Кремль не заинтересован в европейском будущем Украины и постарается препятствовать этому процессу на разных этапах.

"Они не хотят видеть нас успешными", – отметил глава государства, комментируя позицию Москвы.

В то же время президент подчеркнул, что Украина не требует особых или привилегированных условий для вступления в ЕС. По его словам, речь идет о стремлении получить равные права и возможности с другими государствами-членами Евросоюза.

"Мы хотим быть полноценным членом на равных условиях с другими странами – не лучше, но и не хуже", – подчеркнул Зеленский.

Портал "Комментарии" уже писал , что после встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, состоявшейся 16 июня на полях саммита G7, появились осторожные ожидания по поводу возможного усиления давления США на Россию. В то же время эксперты отмечают: следует сохранять реалистичный взгляд на ситуацию и не переоценивать быстрые политические изменения.