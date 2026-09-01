Україна вступила в нову гонку з Росією: чим Київ збирається збивати реактивні «Шахеди»

Україна прискорює розробку нового класу зброї – безпілотників-перехоплювачів, які мають протистояти російським реактивним "Шахедам". Як пише CNN, поява більш швидких дронів змусила Київ адаптувати систему протиповітряної оборони, оскільки колишні способи перехоплення стають менш ефективними.

Безпілотники-перехоплювачі. Фото: з відкритих джерел

Реактивні версії російських ударних безпілотників значно перевершують початкові моделі за швидкістю. За даними видання, вони приблизно втричі швидше за "Шахеди", які Росія раніше закуповувала у Ірану. При цьому Москва змінила і саму тактику застосування дронів, збільшивши кількість денних та нічних атак.

Українські військові повідомляли про запуск сотень безпілотників за короткий проміжок часу. Така тактика створює додаткове навантаження на ППО та змушує українську сторону витрачати дорожчі засоби поразки.

Поки що одним із основних способів боротьби з реактивними дронами залишаються бойові літаки. Однак, як зазначає CNN, застосування винищувачів для знищення щодо дешевих безпілотників коштує Україні дорого і водночас створює додаткове навантаження на авіацію.

Відповіддю Києва має стати нова система перехоплення. Вже чотири українські компанії розробили перспективні безпілотники-перехоплювачі, а їхні польові випробування, за словами українських представників, розпочалися. Один із проектів – апарат "Стінґ". Повідомляється, що в останні дні він уже зміг знищити два російські реактивні безпілотники.

Ще один український розробник модернізував власний перехоплювач, збільшивши його швидкість до 400 км/год. Завдання таких апаратів – дати ППО дешевий і масовий інструмент проти повітряних цілей, які доводиться знищувати дорогими ракетами або використовувати для цього бойову авіацію.

При цьому російська сторона також продовжує вдосконалювати кошти дальньої поразки. Крім реактивних "Шахедів", Росія застосовує нову ракету "Бандероль", здатну розвивати швидкість до 620-650 км/год і нести бойову частину масою близько 150 кг.

Таким чином, війна в повітрі перетворюється на технологічні перегони, де швидкість розробки та масштаб виробництва стають не менш важливими, ніж характеристики окремих озброєнь. Київ намагається не просто наздогнати нові російські розробки, а створити систему, яка здатна масово протистояти їм без критичної витрати дефіцитних ресурсів ППО.

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