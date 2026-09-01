Кремль заговорил о «новом фронте»: против кого Москва готова начать войну

Россия продолжает использовать Арктику как один из ключевых элементов информационного давления на НАТО. На этот раз Москва обвинила страны Альянса в превращении Крайнего Севера в потенциальную зону конфликта и фактически предупредила о последствиях дальнейшего военного присутствия Запада в регионе.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО якобы проводит милитаризацию Арктики и создает прямую угрозу российской безопасности. В опубликованной статье глава российского МИД назвал действия Альянса попыткой открыть против России "новый фронт".

С аналогичными заявлениями выступил и посол РФ в Норвегии Николай Корчунов. По его словам, Москва не представляет угрозы для Норвегии и других стран НАТО, а лишь реагирует на усиление военной активности Альянса у российских северных границ.

Однако подобная риторика используется Кремлем не впервые. После начала полномасштабной войны против Украины российские власти регулярно обвиняют НАТО в эскалации напряженности в Арктике, пытаясь представить собственные действия как вынужденный ответ.

Аналитики отмечают, что Москва стремится сдержать военную активность Альянса в регионе, который становится все более важным из-за стратегических маршрутов, природных ресурсов и изменения климатических условий.

На фоне войны в Украине Арктика постепенно превращается в еще одну арену геополитического противостояния между Россией и странами НАТО. При этом заявления российских чиновников свидетельствуют о том, что Кремль рассматривает северное направление как один из ключевых факторов будущей безопасности страны.

Эксперты предупреждают, что дальнейшее обострение риторики вокруг Арктики может привести к росту военной активности обеих сторон и усилению напряженности далеко за пределами украинского конфликта.

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