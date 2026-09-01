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Кремль заговорив про «новий фронт»: проти кого Москва готова розпочати війну

Москва заявляє, що Альянс нібито перетворює Арктику на плацдарм проти Росії, хоча саме Кремль роками використовує регіон для тиску на західних союзників.

1 вересня 2026, 07:50
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Кравцев Сергей

Росія продовжує використовувати Арктику як один із ключових елементів інформаційного тиску на НАТО. Цього разу Москва звинуватила країни Альянсу у перетворенні Крайньої Півночі на потенційну зону конфлікту та фактично попередила про наслідки подальшої військової присутності Заходу в регіоні.

Кремль заговорив про «новий фронт»: проти кого Москва готова розпочати війну

Сергій Лавров. Фото: з відкритих джерел

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що НАТО нібито проводить мілітаризацію Арктики та створює пряму загрозу російській безпеці. В опублікованій статті глава російського МЗС назвав дії Альянсу спробою відкрити проти Росії новий фронт.

З аналогічними заявами виступив і посол РФ у Норвегії Микола Корчунов. За його словами, Москва не становить загрози для Норвегії та інших країн НАТО, а лише реагує на посилення військової активності Альянсу біля російських північних кордонів.

Однак подібна риторика використовується Кремлем не вперше. Після початку повномасштабної війни проти України російська влада регулярно звинувачує НАТО в ескалації напруженості в Арктиці, намагаючись подати власні дії як вимушену відповідь.

Аналітики зазначають, що Москва прагне стримати військову активність Альянсу в регіоні, який стає все більш важливим через стратегічні маршрути, природні ресурси та зміни кліматичних умов.

На тлі війни в Україні Арктика поступово перетворюється на ще одну арену геополітичного протистояння між Росією та країнами НАТО. При цьому заяви російських чиновників свідчать про те, що Кремль розглядає північний напрямок як один із ключових чинників майбутньої безпеки країни.

Експерти попереджають, що подальше загострення риторики навколо Арктики може призвести до зростання військової активності обох сторін та посилення напруженості далеко за межами українського конфлікту.

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Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-august-31-2026/
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