Украина вступила в новую гонку с Россией: чем Киев собирается сбивать реактивные «Шахеды»

Украина ускоряет разработку нового класса оружия – беспилотников-перехватчиков, которые должны противостоять российским реактивным "Шахедам". Как пишет CNN, появление более быстрых дронов заставило Киев адаптировать систему противовоздушной обороны, поскольку прежние способы перехвата становятся все менее эффективными.

Беспилотники-перехватчики. Фото: из открытых источников

Реактивные версии российских ударных беспилотников значительно превосходят первоначальные модели по скорости. По данным издания, они примерно втрое быстрее "Шахедов", которые Россия ранее закупала у Ирана. При этом Москва изменила и саму тактику применения дронов, увеличив количество дневных и ночных атак.

Украинские военные сообщали о запуске сотен беспилотников за короткие промежутки времени. Такая тактика создает дополнительную нагрузку на ПВО и вынуждает украинскую сторону расходовать более дорогие средства поражения.

Пока одним из основных способов борьбы с реактивными дронами остаются боевые самолеты. Однако, как отмечает CNN, применение истребителей для уничтожения относительно дешевых беспилотников обходится Украине дорого и одновременно создает дополнительную нагрузку на авиацию.

Ответом Киева должна стать новая система перехвата. Уже четыре украинские компании разработали перспективные беспилотники-перехватчики, а их полевые испытания, по словам украинских представителей, начались. Один из проектов – аппарат "Стинг". Сообщается, что в последние дни он уже смог уничтожить два российских реактивных беспилотника.

Еще один украинский разработчик модернизировал собственный перехватчик, увеличив его скорость более чем до 400 км/ч. Задача таких аппаратов – дать ПВО дешевый и массовый инструмент против воздушных целей, которые иначе приходится уничтожать дорогими ракетами или использовать для этого боевую авиацию.

При этом российская сторона также продолжает совершенствовать средства дальнего поражения. Помимо реактивных "Шахедов", Россия применяет новую ракету "Бандероль", способную развивать скорость до 620–650 км/ч и нести боевую часть массой около 150 кг.

Таким образом, война в воздухе превращается в технологическую гонку, где скорость разработки и масштаб производства становятся не менее важными, чем характеристики отдельных вооружений. Киев пытается не просто догнать новые российские разработки, а создать систему, способную массово противостоять им без критического расхода дефицитных ресурсов ПВО.

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