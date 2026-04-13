Україна вперше взяла позицію без піхоти: як це відбулося

Українські військові вперше за час повномасштабної війни змогли взяти ворожу позицію без участі піхоти — виключно за допомогою дронів і наземних роботизованих комплексів.

Військові взяли позицію за допомогою роботів

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, російські військові здалися в полон після застосування безпілотних і роботизованих систем, не вступаючи в прямий бій із українською піхотою.

Президент також повідомив, що лише за останні три місяці українські наземні роботизовані комплекси виконали понад 22 тисячі бойових і допоміжних місій.

Серед таких систем — "Ратель", "Терміт", "Ардал", "Рись", "Змій", "Протектор" та "Воля".

Під час відеопривітання працівників оборонно-промислового комплексу Зеленський також продемонстрував новітні зразки українського озброєння, зокрема безпілотники та ракети, серед яких "Фламінго".

Окремо глава держави повідомив, що найближчим часом відбудуться переговори з європейськими партнерами щодо створення спільної системи протиповітряної оборони.

За його словами, Україна має стати невіддільною частиною європейської системи безпеки, інакше ризики для самого Європейського регіону лише зростатимуть.

Про це йдеться в аналізі Яніс Клюге з German Institute for International and Security Affairs, який дослідив офіційні дані та заяви російської влади. За оцінками різних джерел, у першому кварталі 2025 року до армії РФ щодня набирали від 1000 до 1200 контрактників. У 2026 році цей показник знизився до 800–1000 осіб на день. Загалом за перші три місяці цього року контракти підписали близько 70 тисяч військовослужбовців. Водночас фінансові стимули з боку регіонів досягли рекордного рівня. У березні середній розмір виплат сягнув приблизно 1,47 млн рублів (понад 19 тисяч доларів).

