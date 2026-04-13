Україна вперше взяла позицію без піхоти: як це відбулося

Ткачова Марія
Українські військові вперше за час повномасштабної війни змогли взяти ворожу позицію без участі піхоти — виключно за допомогою дронів і наземних роботизованих комплексів.
Військові взяли позицію за допомогою роботів
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
За його словами, російські військові здалися в полон після застосування безпілотних і роботизованих систем, не вступаючи в прямий бій із українською піхотою.
Президент також повідомив, що лише за останні три місяці українські наземні роботизовані комплекси виконали понад 22 тисячі бойових і допоміжних місій.
Серед таких систем — "Ратель", "Терміт", "Ардал", "Рись", "Змій", "Протектор" та "Воля".
Під час відеопривітання працівників оборонно-промислового комплексу Зеленський також продемонстрував новітні зразки українського озброєння, зокрема безпілотники та ракети, серед яких "Фламінго".
Окремо глава держави повідомив, що найближчим часом відбудуться переговори з європейськими партнерами щодо створення спільної системи протиповітряної оборони.
За його словами, Україна має стати невіддільною частиною європейської системи безпеки, інакше ризики для самого Європейського регіону лише зростатимуть.