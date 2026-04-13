У росіі починаються проблеми з мобілізацією: що про це свідчить

Темпи набору контрактників до російської армії у першому кварталі 2026 року знизилися приблизно на 20%, навіть попри суттєве зростання фінансових виплат.

Проблеми з мобілізацією в Росії

Про це йдеться в аналізі Яніс Клюге з German Institute for International and Security Affairs, який дослідив офіційні дані та заяви російської влади.

За оцінками різних джерел, у першому кварталі 2025 року до армії РФ щодня набирали від 1000 до 1200 контрактників. У 2026 році цей показник знизився до 800–1000 осіб на день.

Загалом за перші три місяці цього року контракти підписали близько 70 тисяч військовослужбовців.

Водночас фінансові стимули з боку регіонів досягли рекордного рівня. У березні середній розмір виплат сягнув приблизно 1,47 млн рублів (понад 19 тисяч доларів).

Аналітик зазначає, що наприкінці 2025 року російські регіони мали проблеми з бюджетами, через що виплати тимчасово скорочувалися. Проте вже у 2026 році їх знову підвищили.

Попри це, підвищення фінансових бонусів не змогло компенсувати падіння інтересу до служби.

На думку Клюге, сам факт зростання виплат свідчить про те, що набір новобранців відбувається не за планом.

