В России начинаются проблемы с мобилизацией: что об этом свидетельствует

Ткачова Марія
Темпы набора контрактников в российскую армию в первом квартале 2026 года снизились примерно на 20%, даже несмотря на существенный рост финансовых выплат.
Проблемы с мобилизацией в России
Об этом говорится в анализе Янис Клюге из German Institute for International and Security Affairs , исследовавшего официальные данные и заявления российских властей.
По оценкам разных источников, в первом квартале 2025 года в армию РФ ежедневно набирали от 1000 до 1200 контрактников. В 2026 году этот показатель снизился до 800–1000 человек в день.
В общей сложности за первые три месяца этого года контракты подписали около 70 тысяч военнослужащих.
В то же время, финансовые стимулы со стороны регионов достигли рекордного уровня. В марте средний размер выплат составил примерно 1,47 млн рублей (более 19 тысяч долларов).
Аналитик отмечает, что в конце 2025 года у российских регионов были проблемы с бюджетами, из-за чего выплаты временно сокращались. Однако уже в 2026 году их снова повысили.
Несмотря на это повышение финансовых бонусов не смогло компенсировать падение интереса к службе.
По мнению Клюге, сам факт роста выплат свидетельствует о том, что набор новобранцев проходит не по плану.