Термінове оголошення від ЦПД: не переходьте за цими посиланнями

У соцмережі TikTok зафіксовано нову хвилю дезінформації про нібито гуманітарну допомогу та виплати для українців.

Фейкові оголошення про виплати українцям

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації.

Зловмисники використовують дипфейки із відомими телеведучими, які нібито озвучують інформацію про фінансову допомогу від міжнародних організацій, зокрема Франції, Європарламенту або ООН.

У таких відео користувачів закликають перейти за посиланнями в профілях. Насправді ці посилання ведуть до Telegram-каналів або підозрілих сайтів, де можуть збирати персональні дані.

У ЦПД наголошують, що жодна офіційна структура не поширює інформацію про виплати через TikTok із випадковими посиланнями.

Фахівці закликають українців бути уважними, перевіряти джерела інформації та не переходити за сумнівними лінками.

