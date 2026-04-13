Срочное объявление от ЦПД: не переходите по этим ссылкам

В соцсети TikTok зафиксирована новая волна дезинформации о якобы гуманитарной помощи и выплатах для украинцев.

Фейковые объявления о выплатах украинцам

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Злоумышленники используют дипфейки с известными телеведущими, якобы озвучивающими информацию о финансовой помощи от международных организаций, в частности Франции, Европарламента или ООН.

В таких видеопользователях призывают перейти по ссылкам в профилях. На самом деле эти ссылки ведут к Telegram-каналам или подозрительным сайтам, где могут собирать персональные данные.

В ЦПИ отмечают, что ни одна официальная структура не распространяет информацию о выплатах через TikTok со случайными ссылками.

Специалисты призывают украинцев быть внимательными, проверять источники информации и не переходить по сомнительным ссылкам.

