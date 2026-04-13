Главная Новости Общество Война с Россией Срочное объявление от ЦПД: не переходите по этим ссылкам
Срочное объявление от ЦПД: не переходите по этим ссылкам

В TikTok распространяют фейковые видео о выплатах украинцам с использованием дипфейков

13 апреля 2026, 19:26
Ткачова Марія

В соцсети TikTok зафиксирована новая волна дезинформации о якобы гуманитарной помощи и выплатах для украинцев.

Фейковые объявления о выплатах украинцам

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Злоумышленники используют дипфейки с известными телеведущими, якобы озвучивающими информацию о финансовой помощи от международных организаций, в частности Франции, Европарламента или ООН.

В таких видеопользователях призывают перейти по ссылкам в профилях. На самом деле эти ссылки ведут к Telegram-каналам или подозрительным сайтам, где могут собирать персональные данные.

В ЦПИ отмечают, что ни одна официальная структура не распространяет информацию о выплатах через TikTok со случайными ссылками.

Специалисты призывают украинцев быть внимательными, проверять источники информации и не переходить по сомнительным ссылкам.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Спецподразделение ГУР МО Украины "Артан" вместе с другими подразделениями разведки и Силами обороны проводит активные наступательные действия в районе Степногорска Запорожской области.
В ходе ожесточенных боев украинские военные уничтожили несколько сотен российских окупантов, поразили более 20 единиц бронетехники, среди которых танки, боевые машины пехоты и средства радиоэлектронной борьбы. Также захвачены пленные. Командир подразделения Виктор Торкотюк с позывным "Титан" отметил, что операция была нетипичной для подразделения, ведь предполагала длительное пребывание непосредственно на передовой в условиях интенсивных боевых действий. По его словам, враг активно применяет тактику малых штурмовых групп, пытаясь проникнуть в серую зону под прикрытием погодных условий. Украинские военные уничтожают такие группы, как на подходах, так и в ближнем бою.



Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/17713
