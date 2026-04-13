Украина впервые взяла позицию без пехоты: как это произошло

Украинские военные впервые за время полномасштабной войны смогли взять враждебную позицию без участия пехоты исключительно с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов.

Военные взяли позицию с помощью роботов

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский .

По его словам, российские военные сдались в плен после применения беспилотных и роботизированных систем, не вступая в прямое сражение с украинской пехотой.

Президент также сообщил, что только за последние три месяца украинские наземные роботизированные комплексы выполнили более 22 тысяч боевых и вспомогательных миссий.

Среди таких систем – "Ратель", "Термит", "Ардал", "Рысь", "Змей", "Протектор" и "Воля".

Во время видеопоздравления работников оборонно-промышленного комплекса Зеленский также продемонстрировал новейшие образцы украинского вооружения, в том числе беспилотники и ракеты, среди которых Фламинго.

Отдельно глава государства сообщил, что в ближайшее время состоятся переговоры с европейскими партнерами по созданию совместной системы противовоздушной обороны.

По его словам, Украина должна стать неотделимой частью европейской системы безопасности, иначе риски для самого Европейского региона будут только расти.

Об этом говорится в анализе Янис Клюге из German Institute for International and Security Affairs, исследовавшего официальные данные и заявления российских властей. По оценкам разных источников, в первом квартале 2025 года в армию РФ ежедневно набирали от 1000 до 1200 контрактников. В 2026 году этот показатель снизился до 800–1000 человек в день. В общей сложности за первые три месяца этого года контракты подписали около 70 тысяч военнослужащих. В то же время, финансовые стимулы со стороны регионов достигли рекордного уровня. В марте средний размер выплат составил примерно 1,47 млн рублей (более 19 тысяч долларов).

