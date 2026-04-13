Украина впервые взяла позицию без пехоты: как это произошло

Ткачова Марія
Украинские военные впервые за время полномасштабной войны смогли взять враждебную позицию без участия пехоты исключительно с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский .
По его словам, российские военные сдались в плен после применения беспилотных и роботизированных систем, не вступая в прямое сражение с украинской пехотой.
Президент также сообщил, что только за последние три месяца украинские наземные роботизированные комплексы выполнили более 22 тысяч боевых и вспомогательных миссий.
Среди таких систем – "Ратель", "Термит", "Ардал", "Рысь", "Змей", "Протектор" и "Воля".
Во время видеопоздравления работников оборонно-промышленного комплекса Зеленский также продемонстрировал новейшие образцы украинского вооружения, в том числе беспилотники и ракеты, среди которых Фламинго.
Отдельно глава государства сообщил, что в ближайшее время состоятся переговоры с европейскими партнерами по созданию совместной системы противовоздушной обороны.
По его словам, Украина должна стать неотделимой частью европейской системы безопасности, иначе риски для самого Европейского региона будут только расти.