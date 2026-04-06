Україна вперше перегнала рф: нова реальність війни

Україна вперше випередила росію за кількістю далекобійних дронових атак

6 квітня 2026, 22:33
Ткачова Марія

Україна вперше за час повномасштабної війни перевершила росію за кількістю далекобійних атак безпілотниками. Такий висновок зробив американський телеканал ABC News на основі аналізу офіційних даних обох сторін.

Дронові атаки України потужніше за російські

Зокрема, за інформацією міноборони рф, у березні російська протиповітряна оборона нібито збила 7347 українських безпілотників. Це рекордний показник за весь час війни, що свідчить про значне зростання інтенсивності українських ударів. У середньому росії доводилося відбивати близько 237 дронів щодня. Водночас у москві не розкривають загальну кількість запущених БПЛА, тому ці дані не відображають повну картину.

Зі свого боку, за даними Повітряних сил ЗСУ, у березні росія здійснила 6462 атаки дронами та запустила 138 ракет по території України. Українська протиповітряна оборона змогла знищити або нейтралізувати 5833 безпілотники та 102 ракети.

Таким чином, рівень перехоплення дронів склав приблизно 90%, тоді як ефективність знищення ракет — близько 74%. У середньому росія атакувала Україну 208 безпілотниками та чотирма ракетами щодня.

Аналітики зазначають, що зростання кількості українських далекобійних ударів свідчить про розвиток власних технологій та зміну тактики ведення війни. Водночас інтенсивність атак з боку росії залишається високою, що підтверджує тенденцію до подальшої ескалації повітряної війни.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російський провоєнний блогер Віталій Воронов висловив сумніви щодо наявності чіткої стратегії у президента рф Володимира путіна та розкритикував дії російської влади під час війни проти України.
У своєму телеграм-каналі блогер зазначає, що після кількох років бойових дій стає дедалі складніше говорити про будь-який продуманий план. На його думку, рішення російського керівництва виглядають суперечливими та викликають багато запитань навіть серед прихильників війни. Особливу увагу він звернув на ситуацію з Україною, яку російська пропаганда тривалий час подавала як слабку державу з неефективною економікою та армією. Водночас, за його словами, саме ця країна змогла тривалий час утримувати позиції на території Курської області, що поставило росію у складне становище.



Джерело: https://abcnews.com/International/ukraine-outshoots-russia-cross-border-drone-war-1st/story?id=131645399
