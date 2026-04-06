Украина впервые перегнала РФ: новая реальность войны

Украина впервые за время полномасштабной войны превзошла Россию по количеству дальнобойных атак беспилотниками. Такое заключение сделал американский телеканал ABC News на основе анализа официальных данных обеих сторон.

Дроновые атаки Украины мощнее российских

В частности, по информации минобороны России, в марте российская противовоздушная оборона якобы сбила 7347 украинских беспилотников. Это рекордный показатель за все время войны, что свидетельствует о значительном росте интенсивности украинских ударов. В среднем россии приходилось отбивать около 237 дронов в день. В то же время в Москве не раскрывают общее количество запущенных БПЛА, поэтому эти данные не отражают полную картину.

Со своей стороны, по данным Воздушных сил ВСУ, в марте россия совершила 6462 атаки дронами и запустила 138 ракет по территории Украины. Украинская противовоздушная оборона смогла уничтожить или нейтрализовать 5833 беспилотника и 102 ракеты.

Таким образом, уровень перехвата дронов составил примерно 90%, тогда как эффективность уничтожения ракет — около 74%. В среднем Россия атаковала Украину 208 беспилотниками и четырьмя ракетами ежедневно.

Аналитики отмечают, что рост количества украинских дальнобойных ударов свидетельствует о развитии собственных технологий и изменении тактики ведения войны. В то же время интенсивность атак со стороны России остается высокой, что подтверждает тенденцию к дальнейшей эскалации воздушной войны.

