Паніка серед Z-патріотів: в росіі не розуміють, що відбувається

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Російський провоєнний блогер Віталій Воронов висловив сумніви щодо наявності чіткої стратегії у президента рф Володимира путіна та розкритикував дії російської влади під час війни проти України.
Пропагандисти РФ не підтримують плани Путіна
У своєму телеграм-каналі блогер зазначає, що після кількох років бойових дій стає дедалі складніше говорити про будь-який продуманий план. На його думку, рішення російського керівництва виглядають суперечливими та викликають багато запитань навіть серед прихильників війни.
Особливу увагу він звернув на ситуацію з Україною, яку російська пропаганда тривалий час подавала як слабку державу з неефективною економікою та армією. Водночас, за його словами, саме ця країна змогла тривалий час утримувати позиції на території Курської області, що поставило росію у складне становище.
Блогер також звертає увагу на те, що росії довелося залучати іноземних військових, зокрема з Північної Кореї, що, на його думку, свідчить про проблеми з ресурсами та плануванням.
Такі заяви демонструють зростання критичних настроїв навіть серед частини російського провоєнного інформаційного середовища. Експерти зазначають, що подібні сигнали можуть вказувати на поступове накопичення внутрішнього невдоволення через затяжний характер війни та її результати.