Паніка серед Z-патріотів: в росіі не розуміють, що відбувається

Російський Z-блогер публічно поставив під сумнів «геніальний план» Путіна та розкритикував хід війни

6 квітня 2026, 22:09
Ткачова Марія

Російський провоєнний блогер Віталій Воронов висловив сумніви щодо наявності чіткої стратегії у президента рф Володимира путіна та розкритикував дії російської влади під час війни проти України.

Пропагандисти РФ не підтримують плани Путіна

У своєму телеграм-каналі блогер зазначає, що після кількох років бойових дій стає дедалі складніше говорити про будь-який продуманий план. На його думку, рішення російського керівництва виглядають суперечливими та викликають багато запитань навіть серед прихильників війни.

Особливу увагу він звернув на ситуацію з Україною, яку російська пропаганда тривалий час подавала як слабку державу з неефективною економікою та армією. Водночас, за його словами, саме ця країна змогла тривалий час утримувати позиції на території Курської області, що поставило росію у складне становище.

Блогер також звертає увагу на те, що росії довелося залучати іноземних військових, зокрема з Північної Кореї, що, на його думку, свідчить про проблеми з ресурсами та плануванням.

Такі заяви демонструють зростання критичних настроїв навіть серед частини російського провоєнного інформаційного середовища. Експерти зазначають, що подібні сигнали можуть вказувати на поступове накопичення внутрішнього невдоволення через затяжний характер війни та її результати.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що українська оборонна компанія наблизилася до створення двох надзвукових балістичних ракет, одна з яких потенційно здатна уражати цілі на території росії, включно з Москвою. Про це повідомляє Reuters.
Йдеться, зокрема, про ракету FP-9, яка має значно більшу потужність у порівнянні з попередніми розробками. За попередніми характеристиками, вона здатна нести бойову частину вагою до 800 кілограмів на відстань до 850 кілометрів. Наразі проєкт перебуває на стадії підготовки до випробувань. Розробники зазначають, що у разі успішного завершення цього етапу Україна отримає принципово новий інструмент стримування.



Джерело: https://t.me/ButusovPlus
