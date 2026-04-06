Российский провоенный блоггер Виталий Воронов выразил сомнения в наличии четкой стратегии у президента России Владимира Путина и раскритиковал действия российских властей во время войны против Украины.

Пропагандисты РФ не поддерживают планы Путина

В своем телеграмм-канале блоггер отмечает, что после нескольких лет боевых действий становится все сложнее говорить о любом продуманном плане. По его мнению, решения российского руководства выглядят противоречивыми и вызывают многие вопросы даже среди сторонников войны.

Особое внимание он обратил на ситуацию с Украиной, которую российская пропаганда долгое время подавала как слабое государство с неэффективной экономикой и армией. В то же время, по его словам, именно эта страна смогла долгое время удерживать позиции на территории Курской области, что поставило Россию в затруднительное положение.

Блогер также обращает внимание на то, что России пришлось привлекать иностранных военных, в частности из Северной Кореи, что, по его мнению, свидетельствует о проблемах с ресурсами и планированием.

Такие заявления показывают рост критических настроений даже среди части российской провоенной информационной среды. Эксперты отмечают, что подобные сигналы могут указывать на постепенное накопление внутреннего недовольства из-за затяжного характера войны и ее результатов.

