Ткачова Марія
Российский провоенный блоггер Виталий Воронов выразил сомнения в наличии четкой стратегии у президента России Владимира Путина и раскритиковал действия российских властей во время войны против Украины.
Пропагандисты РФ не поддерживают планы Путина
В своем телеграмм-канале блоггер отмечает, что после нескольких лет боевых действий становится все сложнее говорить о любом продуманном плане. По его мнению, решения российского руководства выглядят противоречивыми и вызывают многие вопросы даже среди сторонников войны.
Особое внимание он обратил на ситуацию с Украиной, которую российская пропаганда долгое время подавала как слабое государство с неэффективной экономикой и армией. В то же время, по его словам, именно эта страна смогла долгое время удерживать позиции на территории Курской области, что поставило Россию в затруднительное положение.
Блогер также обращает внимание на то, что России пришлось привлекать иностранных военных, в частности из Северной Кореи, что, по его мнению, свидетельствует о проблемах с ресурсами и планированием.
Такие заявления показывают рост критических настроений даже среди части российской провоенной информационной среды. Эксперты отмечают, что подобные сигналы могут указывать на постепенное накопление внутреннего недовольства из-за затяжного характера войны и ее результатов.