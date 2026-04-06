Москва під прицілом: Україна готує нову балістичну ракету

Українська оборонна компанія наблизилася до створення двох надзвукових балістичних ракет, одна з яких потенційно здатна уражати цілі на території росії, включно з Москвою. Про це повідомляє Reuters.

Нова українська балістична ракета

Йдеться, зокрема, про ракету FP-9, яка має значно більшу потужність у порівнянні з попередніми розробками. За попередніми характеристиками, вона здатна нести бойову частину вагою до 800 кілограмів на відстань до 850 кілометрів.

Наразі проєкт перебуває на стадії підготовки до випробувань. Розробники зазначають, що у разі успішного завершення цього етапу Україна отримає принципово новий інструмент стримування.

За оцінками представників компанії, саме така дальність дозволяє включити Москву до зони ураження українських балістичних засобів. При цьому навіть сама наявність подібної зброї може суттєво вплинути на військово-політичну ситуацію.

Експерти вказують, що розвиток українських далекобійних ракетних програм є частиною ширшої стратегії — посилення можливостей завдавати ударів по критичній інфраструктурі противника в глибокому тилу. Це може змінити баланс сил, оскільки росія більше не почуватиметься у відносній безпеці на своїй території.

Водночас остаточні висновки щодо ефективності нової розробки можна буде зробити лише після проведення повноцінних випробувань.

