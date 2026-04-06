Росія кинула всі сили: названо напрямки найзапекліших боїв

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російська армія зосередила основні сили на Покровському та Олександрівському напрямках, де нині тривають найінтенсивніші бої.
Зеленський розповів про найгарячіші точки фронту
За його словами, саме ці ділянки фронту залишаються ключовими для противника, який намагається просунутися вперед, однак українські підрозділи продовжують стримувати атаки та завдавати відчутних втрат.
Водночас Україна посилює тиск на росію не лише на полі бою, а й у глибокому тилу. Далекобійні удари по об’єктах на території рф, зокрема по енергетичній інфраструктурі, вже впливають на економічні можливості країни-агресора. Зокрема, скорочуються доходи від нафти, що поступово позначається і на забезпеченні армії.
Президент зазначив, що українське військове керівництво вже визначило подальші кроки. Йдеться про синхронізацію дій на фронті та в далекобійних операціях, щоб посилити позиції України не лише у військовому вимірі, а й у дипломатії.
Таким чином, Україна прагне використати успіхи на полі бою як аргумент у переговорах із міжнародними партнерами та для зміцнення своїх позицій на міжнародній арені.