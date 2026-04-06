Росія кинула всі сили: названо напрямки найзапекліших боїв

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російська армія зосередила основні сили на Покровському та Олександрівському напрямках, де нині тривають найінтенсивніші бої.

Зеленський розповів про найгарячіші точки фронту

За його словами, саме ці ділянки фронту залишаються ключовими для противника, який намагається просунутися вперед, однак українські підрозділи продовжують стримувати атаки та завдавати відчутних втрат.

Водночас Україна посилює тиск на росію не лише на полі бою, а й у глибокому тилу. Далекобійні удари по об’єктах на території рф, зокрема по енергетичній інфраструктурі, вже впливають на економічні можливості країни-агресора. Зокрема, скорочуються доходи від нафти, що поступово позначається і на забезпеченні армії.

Президент зазначив, що українське військове керівництво вже визначило подальші кроки. Йдеться про синхронізацію дій на фронті та в далекобійних операціях, щоб посилити позиції України не лише у військовому вимірі, а й у дипломатії.

Таким чином, Україна прагне використати успіхи на полі бою як аргумент у переговорах із міжнародними партнерами та для зміцнення своїх позицій на міжнародній арені.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у країнська воєнна розвідка встановила особу одного з ліквідованих окупантів на Донеччині — ним виявився громадянин Непалу Мадан Кумал, 1995 року народження. Чоловік приїхав до росії у 2023 році та підписав контракт із російською армією на чотири роки.

Після вербування його направили до військової частини, де вже раніше фіксували масові випадки дезертирства серед іноземців. Підготовка тривала недовго — лише кілька тижнів, після чого чоловіка відправили на фронт. Фактично бойовий досвід він здобував уже безпосередньо під час бойових дій. Згодом найманця перевели до стрілецького підрозділу 87-го окремого стрілецького полку у складі 51-ї армії рф. У лютому 2024 року йому запропонували отримати російське громадянство, однак він відмовився, оскільки вже розумів реальні умови служби і хотів повернутися додому.

