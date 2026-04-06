Россия бросила все силы: названы направления самых ожесточенных боев

Ткачова Марія
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российская армия сосредоточила основные силы на Покровском и Александровском направлениях, где продолжаются самые интенсивные бои.
Зеленский рассказал о самых горячих точках фронта
По его словам, именно эти участки фронта остаются ключевыми для противника, который пытается продвинуться вперед, однако украинские подразделения продолжают сдерживать атаки и наносить ощутимые потери.
В то же время, Украина усиливает давление на россию не только на поле боя, но и в глубоком тылу. Дальнобойные удары по объектам на территории России, в частности по энергетической инфраструктуре, уже влияют на экономические возможности страны-агрессора. В частности, сокращаются доходы от нефти, что постепенно отражается и на обеспечении армии.
Президент отметил, что украинское военное руководство уже определило дальнейшие шаги. Речь идет о синхронизации действий на фронте и дальнобойных операциях, чтобы усилить позиции Украины не только в военном измерении, но и в дипломатии.
Таким образом Украина стремится использовать успехи на поле боя как аргумент в переговорах с международными партнерами и для укрепления своих позиций на международной арене.