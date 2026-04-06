Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российская армия сосредоточила основные силы на Покровском и Александровском направлениях, где продолжаются самые интенсивные бои.

Зеленский рассказал о самых горячих точках фронта

По его словам, именно эти участки фронта остаются ключевыми для противника, который пытается продвинуться вперед, однако украинские подразделения продолжают сдерживать атаки и наносить ощутимые потери.

В то же время, Украина усиливает давление на россию не только на поле боя, но и в глубоком тылу. Дальнобойные удары по объектам на территории России, в частности по энергетической инфраструктуре, уже влияют на экономические возможности страны-агрессора. В частности, сокращаются доходы от нефти, что постепенно отражается и на обеспечении армии.

Президент отметил, что украинское военное руководство уже определило дальнейшие шаги. Речь идет о синхронизации действий на фронте и дальнобойных операциях, чтобы усилить позиции Украины не только в военном измерении, но и в дипломатии.

Таким образом Украина стремится использовать успехи на поле боя как аргумент в переговорах с международными партнерами и для укрепления своих позиций на международной арене.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в странская военная разведка установила личность одного из ликвидированных оккупантов в Донецкой области — им оказался гражданин Непала Мадан Кумал, 1995 года рождения. Мужчина приехал в Россию в 2023 году и подписал контракт с российской армией на четыре года.

После вербовки он был направлен в воинскую часть, где уже ранее фиксировали массовые случаи дезертирства среди иностранцев. Подготовка продолжалась недолго — всего несколько недель, после чего мужчину отправили на фронт. Фактически боевой опыт он приобретал уже непосредственно во время боевых действий. Впоследствии наемника перевели в стрелковое подразделение 87-го отдельного стрелкового полка в составе 51-й армии РФ. В феврале 2024 г. ему предложили получить российское гражданство, однако он отказался, поскольку уже понимал реальные условия службы и хотел вернуться домой.

