Неможливо навіть уявити: що зробили з іноземцем, який відмовився від громадянства рф

Українська воєнна розвідка встановила особу одного з ліквідованих окупантів на Донеччині — ним виявився громадянин Непалу Мадан Кумал, 1995 року народження. Чоловік приїхав до росії у 2023 році та підписав контракт із російською армією на чотири роки.

Росіяни кинули у мʼясний штурм найманця з Непалу

Після вербування його направили до військової частини, де вже раніше фіксували масові випадки дезертирства серед іноземців. Підготовка тривала недовго — лише кілька тижнів, після чого чоловіка відправили на фронт. Фактично бойовий досвід він здобував уже безпосередньо під час бойових дій.

Згодом найманця перевели до стрілецького підрозділу 87-го окремого стрілецького полку у складі 51-ї армії рф. У лютому 2024 року йому запропонували отримати російське громадянство, однак він відмовився, оскільки вже розумів реальні умови служби і хотів повернутися додому.

Рідні Кумала почали шукати його після кількох місяців відсутності зв’язку. Вони брали участь у протестах у Непалі та зверталися до дипломатів із вимогою повернути громадян, яких завербували до російської армії.

Попри ці спроби, повернути чоловіка не вдалося. Він загинув під час штурму українських позицій. До цього певний час перебував на оборонних позиціях, однак через великі втрати російської піхоти командування почало кидати в атаки навіть тих, хто не мав достатньої підготовки.

Українська розвідка наголошує, що іноземці, які погоджуються на роботу в росії, особливо нелегальну, ризикують опинитися в бойових підрозділах без належної підготовки та шансів вижити.

