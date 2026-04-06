logo_ukra

BTC/USD

69935

ETH/USD

2164.44

USD/UAH

43.58

EUR/UAH

50.32

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Війна з Росією Неможливо навіть уявити: що зробили з іноземцем, який відмовився від громадянства рф
commentss НОВИНИ Всі новини

Неможливо навіть уявити: що зробили з іноземцем, який відмовився від громадянства рф

Росія продовжує кидати іноземців у штурми — цього разу на Донеччині ліквідували найманця з Непалу, який намагався повернутися додому

6 квітня 2026, 18:42
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Українська воєнна розвідка встановила особу одного з ліквідованих окупантів на Донеччині — ним виявився громадянин Непалу Мадан Кумал, 1995 року народження. Чоловік приїхав до росії у 2023 році та підписав контракт із російською армією на чотири роки.

Росіяни кинули у мʼясний штурм найманця з Непалу

Після вербування його направили до військової частини, де вже раніше фіксували масові випадки дезертирства серед іноземців. Підготовка тривала недовго — лише кілька тижнів, після чого чоловіка відправили на фронт. Фактично бойовий досвід він здобував уже безпосередньо під час бойових дій.

Згодом найманця перевели до стрілецького підрозділу 87-го окремого стрілецького полку у складі 51-ї армії рф. У лютому 2024 року йому запропонували отримати російське громадянство, однак він відмовився, оскільки вже розумів реальні умови служби і хотів повернутися додому.

Рідні Кумала почали шукати його після кількох місяців відсутності зв’язку. Вони брали участь у протестах у Непалі та зверталися до дипломатів із вимогою повернути громадян, яких завербували до російської армії.

Попри ці спроби, повернути чоловіка не вдалося. Він загинув під час штурму українських позицій. До цього певний час перебував на оборонних позиціях, однак через великі втрати російської піхоти командування почало кидати в атаки навіть тих, хто не мав достатньої підготовки.

Українська розвідка наголошує, що іноземці, які погоджуються на роботу в росії, особливо нелегальну, ризикують опинитися в бойових підрозділах без належної підготовки та шансів вижити.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що журналіст та військовий Юрій Бутусов заявив, що ситуація у районі Покровська на Донеччині залишається вкрай складною, а українські підрозділи фактично перебувають в умовах оперативного оточення.
За його словами, штурмові дії 425 окремого штурмового полку "Скеля" були спробою утримати фланг, без якого оборона міста стає неможливою. Бутусов наголосив, що українські військові наразі контролюють лише північні околиці Покровська, тоді як російські сили зі сторони Мирнограда та Гришиного значною мірою охопили місто і створюють загрозу повного оточення.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/DIUkraine/8151
Теги:

Новини

Всі новини