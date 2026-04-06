Головна Новини Суспільство Війна з Росією «Героїзм у нелюдських умовах»: Бутусов прокоментував дії «Скелі»
«Героїзм у нелюдських умовах»: Бутусов прокоментував дії «Скелі»

Юрій Бутусов заявив, що ситуація у Покровську є критично складною, а українські підрозділи фактично перебувають під загрозою оточення

6 квітня 2026, 18:04
Ткачова Марія

Журналіст та військовий Юрій Бутусов заявив, що ситуація у районі Покровська на Донеччині залишається вкрай складною, а українські підрозділи фактично перебувають в умовах оперативного оточення.

«Героїзм у нелюдських умовах»: Бутусов прокоментував дії «Скелі»

Бутусов про «Скелю»

За його словами, штурмові дії 425 окремого штурмового полку "Скеля" були спробою утримати фланг, без якого оборона міста стає неможливою.

Бутусов наголосив, що українські військові наразі контролюють лише північні околиці Покровська, тоді як російські сили зі сторони Мирнограда та Гришиного значною мірою охопили місто і створюють загрозу повного оточення.

Він зазначив, що противник використовує багатоповерхову забудову міста для розміщення позицій операторів безпілотників та антен, що дозволяє встановити постійний контроль над ключовими маршрутами постачання українських сил.

За словами Бутусова, єдина логістична траса, яка ще залишається під контролем ЗСУ, перебуває під постійним вогневим ураженням, що ускладнює ротацію та забезпечення підрозділів.

Він підкреслив, що у таких умовах українські військові вже тривалий час ведуть бої, проявляючи значний героїзм, однак сама тактична ситуація залишається несприятливою.

Бутусов також поставив питання щодо рішень командування, зазначивши, що накази утримувати позиції в таких умовах не можуть ухвалюватися лише на рівні полку і, ймовірно, погоджуються на вищому рівні військового керівництва.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Росія розгортає на території Білорусі щонайменше чотири пункти управління далекобійними безпілотниками, що може суттєво змінити характер атак по Україні.



